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Definicja "szkoły najbliżej" dla uczniów z niepełnosprawnościami – interwencja RPO

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16 listopada 2026, 10:01
Urszula Wilk-Winter
transport dzieci szkoła niepełnosprawność dowóz
szkoła uczniowie z niepełnosprawnościami
Shutterstock

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Definicja "szkoły najbliżej" dla ucznia z niepełnosprawnością jest przedmiotem sporów między rodzicami albo opiekunami dziecka a gminą. Odmienne interpretacje wynikają z obowiązku gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego dowozu. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji o doprecyzowanie przepisów i wprowadzenie rozwiązań dogodnych dla uczniów.

Przepisy prawa oświatowego nakładają na gminę obowiązek zapewnienia uczniom z niepełnosprawnościami, objętych orzeczeniem o kształceniu specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki na czas przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym osoba skończy 21 lat. Obowiązujące regulacje prawne nie do końca są jasne.

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Badania dotyczące transportu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół

W 2024 roku RPO zlecił przeprowadzenie badania dotyczącego transportu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół. Raport "Realizacja przez samorządy obowiązku dowodu uczniów z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych" dotyczy stosowania przepisów przez gminy, doświadczeń rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, opiekunów towarzyszącym uczniom w trakcie przewozów i przedsiębiorców realizujących usługi transportowe. Uwzględniono również wpływ przyjętych sposobów organizacji dowozu na sytuację uczniów i ich rodzin. W raporcie stwierdzono przypadki bardzo wczesnego odbierania dzieci, długich przejazdów, konieczności opuszczania przez nie części lekcji lub terapii z uwagi na konieczność dostosowania się do harmonogramu przewoźnika.

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Wnioski z raportu

Podstawowy wniosek, który wynika z raportu to rzeczywiste korzystanie z prawa do edukacji ma miejsce jedynie przy transporcie do placówki edukacyjnej. Stanowi on instrument wyrównywania szans i usuwania barier. Tym samym, sposób realizacji transportu powinien brać pod uwagę indywidualne potrzeby ucznia, jego bezpieczeństwo a także dobrostan.

Pojęcie "szkoły najbliższej" jest w różny sposób interpretowane zarówno przez gminy jak i rodziców bądź opiekunów uczniów z niepełnosprawnością. Gminy co do zasady kierują się przede wszystkim odległością oraz związanymi z tym kosztami dowozu. Natomiast rodzice wskazują na kwestie zapewnienia dziecku edukacji a także wsparcia adekwatnego do potrzeb. Te odmienne rozumienie pojęcia "szkoła najbliższa" powoduje odmowę zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki albo rozliczenia poniesionych przez rodziców bądź opiekunów kosztów dowozu do placówki edukacyjnej odpowiednio przygotowanej do pracy z uczniem jedynie dlatego iż jest ona położona dalej niż szkoła wskazana przez gminę. Takie różne postrzeganie definicji "szkoła najbliższa" prowadzi do sporów sądowych. Ma to miejsce mimo, że z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika iż za "najbliższą" może zostać uznana jedynie placówka zapewniająca dostosowanie edukacji do indywidualnych potrzeb ucznia, jego możliwości psychofizycznych oraz całościowo realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

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Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Interpretacja pojęcia "szkoła najbliższa" powinna uwzględniać zasadę dobra dziecka oraz realizować konstytucyjne prawo do nauki. Aby uznać szkołę za "najbliższą" trzeba brać uwagę nie tylko odległość od miejsca zamieszkania, ale i warunki oraz sposób organizacji dowozu. Uwzględnić należy m.in. czas przejazdu, bezpieczeństwo podróży, wpływ transportu na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie ucznia, ryzyko przeciążenia sensorycznego oraz możliwość udziału w lekcjach, terapiach i innych zajęciach. Istotny jest też wpływ rozwiązań związanych z przewozem na życie rodzinne ucznia.

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Źródło: INFOR
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