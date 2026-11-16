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Mniej chętnych na edukację domową. Eksperci wskazują kilka przyczyn

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16 listopada 2026, 09:24
oprac. Łucja Orzeł
Mniej chętnych na edukację domową. Eksperci wskazują kilka przyczyn
Mniej chętnych na edukację domową. Eksperci wskazują kilka przyczyn
Shutterstock

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Obecnie z nauczania domowego korzysta 54,8 tys. uczniów, czyli o ponad 4 tys. mniej niż w 2025 r. – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jak zmienia się liczba uczniów?

Jak podaje gazeta, w podstawówkach i zerówkach liczba uczniów uległa niewielkiej zmianie – wynosi 25,8 tys. osób wobec 26,8 tys. w 2025 r. W szkołach ponadpodstawowych spadek jest bardziej widoczny - z 32,4 tys. w ubiegłym roku do 29 tys. w 2026 r. W Szkole w Chmurze, czyli w instytucji skupiającej uczniów edukacji domowej, liczba uczniów zmniejszyła się z 26,7 tys. do ok. 20 tys.

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Dlaczego rodzice rezygnują z edukacji domowej?

Jak czytamy, przyczyną może być przeprowadzana rekrutacja, w której ponad 30 proc. aplikujących rodzin nie zostaje przyjętych. Rzeczniczka Centrum Nauczania Domowego Monika Kamińska-Wcisło zauważa, że edukacja domowa przestała być łatwo dostępna dla każdego. - Widzimy, że w skali kraju czynnik finansowy zaczął mocno weryfikować plany tysięcy rodzin  – mówi.

Odmiennego zdania jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, która w rozmowie z „DGP” podkreśla, że rodzice zwiększyli swoją świadomość na temat edukacji domowej oraz  tego, że za kształcenie dzieci odpowiedzialność ponosi nie szkoła, a oni sami. - Nie bez znaczenia mogą być również ostatnie wyniki matur uczniów jednej z placówek, które budzą niepokój – dodała.

Jak przypomina gazeta, od września 2027 r. zaczną obowiązywać przepisy określające, że egzaminy klasyfikacyjne mają się odbywać stacjonarnie w szkole pod nadzorem komisji. „Wizja przymusowych, w pełni stacjonarnych egzaminów może odstraszać licealistów, dla których presja oraz konieczność dojazdów do placówek bywa barierą nie do przeskoczenia logistycznie i psychologicznie” – wskazuje dziennik.

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Źródło: PAP
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