Dni, w których w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne mogą od strony formalnej mieć dwojaki charakter. W zależności od tego, z którym z nich mamy do czynienia, zakres obowiązków obciążających placówkę jest różny. Tym co w praktyce zwykle budzi wiele emocji jest z jednej strony obowiązek placówki (lub jego brak) w zakresie organizacji zajęć opiekuńczych, a z drugiej, udział nauczycieli w aktywnościach zaplanowanych na ten czas przez dyrektora.

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Zimowa przerwa świąteczne w szkołach

Zimowa przerwa świąteczna będzie trwała w roku szkolnym 2026/2027 od dnia 23 grudnia (środa) do dnia 31 grudnia (czwartek). W tym okresie szkoła nie ma obowiązku organizowania dla uczniów zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Taki obowiązek obciąża ją jedynie w odniesieniu do tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych, które dyrektor placówki może zagospodarować według własnego uznania - dla szkół podstawowych w wymiarze do 8 dni, a dla liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego w wymiarze do 10 dni. To właśnie one są wykorzystywane w okresie tzw. długich weekendów, egzaminu ósmoklasisty i matur. Z kolei w okresie świąteczno-noworocznym są często wyznaczane w dniach przypadających pomiędzy 1 a 6 stycznia, czyli pomiędzy zimową przerwą świąteczną a Świętem Trzech Króli, które jest dniem wolnym od pracy. Tak będzie w wielu szkołach również na początku 2027 roku, gdy na podstawie decyzji dyrektora dniami wolnymi od zajęć będą również 4 i 5 stycznia 2027 r. (poniedziałek i wtorek), co sprawi, że lekcje nie będą się odbywały w szkołach w okresie od 23 grudnia 2026 r. do 6 stycznia 2027 r.

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Nauczyciele pozostają w dyspozycji dyrektora

Warto pamiętać, że pomimo braku takiego obowiązku dyrektor może podjąć decyzję o zapewnieniu dzieciom opieki w okresie zimowej przerwy świątecznej, jeśli w danej placówce istnieje taka potrzeba. Okres ten nie jest dla nauczycieli ani okresem urlopu, ani innym okresem wolnym od pracy. W placówkach feryjnych bieżącego urlopu wypoczynkowego udziela się nauczycielom jedynie w okresie ferii szkolnych. Oznacza to, że na ogólnych zasadach są to dla nauczycieli dni pracy, w których pozostają w dyspozycji dyrektora placówki w ramach obowiązującego ich czasu pracy. Nie ma więc przeszkód by ten polecił im w tym czasie wykonywanie czynności służbowych innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym np. udział w szkoleniu lub organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, jeśli uzna to za konieczne. Zajęcia te w praktyce mają jednak szansę zostać zorganizowane głównie wówczas, gdy rodzice zgłoszą dyrektorowi zapotrzebowanie na ich realizację. Ten, jeśli uzna, że placówka ma w tym zakresie możliwości, może ustalić dyżury nauczycieli w określonych dniach i godzinach, przy uwzględnieniu zasady równego traktowania pracowników.

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