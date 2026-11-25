Polską oświatę czekają istotne zmiany łączące kształtowanie postaw obywatelskich i obronnych z rozwojem kompetencji ścisłych oraz technicznych. Ogłoszona w Dzienniku Ustaw nowelizacja nakłada na wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wymóg organizowania wyjść edukacyjnych do miejsc pamięci, jednostek wojskowych lub zakładów pracy. Nowe przepisy przyniosą również rządowe wsparcie finansowe na wyjazdy, wyższy budżet na szkolenia pedagogów oraz nowy program grantowy dla kultury. Co czeka na rodziców, dzieci i nauczycieli w 2027 roku w zakresie oświaty?

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Skrót artykułu: Opublikowana ustawa o wychowaniu patriotycznym zobowiązuje szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do zorganizowania uczniom co najmniej jednego wyjścia lub wycieczki edukacyjnej w całym cyklu kształcenia.

Nowelizacja rozszerza zadania oświaty o kwestie obronności, bezpieczeństwa oraz kształcenie w naukach ścisłych i technicznych, wprowadzając do szkół ponadpodstawowych kluby inżynierskie.

Zwiększy się pula pieniędzy na centralne doskonalenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki i technologii.

Powstaje Program Kościuszkowski obsługiwany przez Instytut imienia Wincentego Witosa, który z budżetu państwa sfinansuje projekty poświęcone polskiemu dziedzictwu historycznemu.

Kierunek zmian: edukacja obywatelska, obronna i nowoczesna

Ustawa z 22 października 2026 r. zmieniająca niektóre ustawy w celu wychowania patriotycznego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1527), została ogłoszona 19 listopada 2026 r. Jej zapisy modyfikują trzy akty prawne: ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 820), ustawę z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 515) oraz ustawę z 25 lipca 2025 r. o Instytucie imienia Wincentego Witosa (Dz.U. z 2025 r. poz. 1088).

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Punktem wyjścia reformy jest modyfikacja preambuły Prawa oświatowego wprowadzona przez art. 1 pkt 1 nowelizacji. Ustawodawca uwypuklił w niej kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny, gotowości do jej obrony, a także szacunku wobec różnych tradycji polskiego dziedzictwa kulturowego. W zaktualizowanym wstępie do ustawy znalazły się również odwołania do solidarnej współpracy na rzecz dobra wspólnego, dbałości o jedność wspólnoty państwowej oraz przygotowania młodzieży do ról rodzinnych i obywatelskich.

Rozbudowano ponadto katalog zadań całego systemu oświaty zawarty w art. 1 Prawa oświatowego. Szkoły mają odtąd kłaść wyraźniejszy nacisk na:

przekazywanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, podstawowych umiejętności obronnych, właściwych reakcji i samoorganizacji w sytuacjach kryzysowych; zachęcanie młodzieży do zgłębiania i popularyzowania polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych oraz modernizacyjnych; wyrabianie nawyków służących zrównoważonemu rozwojowi, ochronie przyrody i przeciwdziałaniu zmianom klimatu; poszerzanie wiedzy z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki przy wykorzystaniu doświadczeń, eksperymentów oraz praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Ważne W przepisach zwrócono dodatkowo uwagę na konieczność uświadamiania uczniom zagrożeń wynikających z używania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również na wspieranie nauki języka polskiego w środowiskach polonijnych i wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.

Przynajmniej jedna obowiązkowa wycieczka w cyklu kształcenia

Kluczową nowością dla dyrektorów placówek i nauczycieli jest dodanie do Prawa oświatowego art. 28c. Przepis ten nakłada na każdą szkołę podstawową i ponadpodstawową obowiązek zapewnienia uczniom co najmniej jednego wyjścia lub wycieczki o charakterze edukacyjnym w trakcie całego cyklu nauczania – czyli w okresie 8 lat w szkole podstawowej, 4 lat w liceum oraz 5 lat w technikum.

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Przykład Ustawodawca wskazał pięć typów miejsc, które mogą stanowić cel takiej wyprawy: lokalne miejsce pamięci;

obiekt powiązany z polskimi tradycjami wolnościowymi;

miejsce prezentujące materialne bądź niematerialne dziedzictwo narodowe;

jednostka wojskowa;

przedsiębiorstwo.

Placówki nie muszą odwiedzać wszystkich wymienionych lokalizacji – spełnieniem wymogu ustawowego będzie zorganizowanie minimum jednego wyjazdu mieszczącego się w powyższym wykazie. Takie rozwiązanie ma umożliwić młodym ludziom bezpośredni kontakt z historią, kulturą, mechanizmami obronności państwa oraz realiami działania gospodarki.

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Zorganizowanie wyjścia do jednostki wojskowej albo zakładu pracy nie będzie jednak dowolne. Na mocy art. 28c ust. 2 Prawa oświatowego Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania stworzy listę jednostek wojskowych otwartych dla grup szkolnych. Przy układaniu tego wykazu brane będą pod uwagę bezpieczeństwo młodzieży, zdolność przyjmowania zorganizowanych grup oraz konieczność zachowania sprawnej pracy samych jednostek.

Z kolei minister właściwy do spraw gospodarki, również wspólnie z ministrem edukacji, wyda rozporządzenie określające profile działalności gospodarczej przedsiębiorstw uprawnionych do goszczenia uczniów. W tym przypadku kryteriami będą wartość edukacyjna wizyty, bezpieczeństwo uczestników oraz zaplecze organizacyjne firm.

Aby odciążyć budżety szkół i rodziców, w art. 28c ust. 4 Prawa oświatowego przewidziano uruchomienie przez Radę Ministrów rządowego programu dofinansowania wyjść i wycieczek. Zasady ubiegania się o środki określi stosowne rozporządzenie, natomiast sama ustawa nie przesądza jeszcze o kwocie wsparcia na ucznia ani o maksymalnych stawkach kosztów wyjazdu.

Kluby inżynierskie i silniejsze wsparcie nauk ścisłych

Nowelizacja kładzie duży nacisk na kierunki ścisłe i kształcenie politechniczne. Zmiana art. 1 pkt 9 Prawa oświatowego podkreśla rolę szkół przygotowujących młodzież do podjęcia studiów kończących się zdobyciem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera. Z kolei dodane art. 1 pkt 17a i 17b promują uczenie poprzez eksperyment i praktykę w obszarach określanych jako nauki ścisłe i techniczne.

Praktycznym wyrazem tego podejścia jest nowelizacja art. 109 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. Wśród zajęć rozwijających pasje i talenty młodzieży w wybranych typach szkół ponadpodstawowych pojawią się kluby inżynierskie, których zadaniem będzie rozbudzanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi i pokazywanie perspektyw zawodowych w branżach technicznych.

Większy budżet na doskonalenie pedagogów

Zmianom programowym towarzyszy zwiększenie nakładów na dokształcanie kadry pedagogicznej w ramach Karty Nauczyciela. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 70a ust. 7 tej ustawy w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rezerwuje się na ogólnokrajowe zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli kwotę odpowiadającą 3000 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego – w miejsce dotychczasowych 2700.

Według zmodyfikowanego art. 70a ust. 8a środki te trafią przede wszystkim na centralne programy szkoleniowe dla pedagogów. Będą one dotyczyć nauczania matematyki, technologii i przedmiotów przyrodniczych, łączenia wiedzy z nauk przyrodniczych i ścisłych w ujęciu interdyscyplinarnym oraz prowadzenia lekcji z wykorzystaniem eksperymentów, metod doświadczalnych i praktycznego rozwiązywania zadań. Pieniądze posłużą także do finansowania projektów szkoleniowych zlecanych szkołom wyższym lub innym wyspecjalizowanym instytucjom.

Program Kościuszkowski dla kultury i dziedzictwa historycznego

Ostatni filar ustawy dotyczy sfery pozaszkolnej. Do ustawy o Instytucie imienia Wincentego Witosa dopisano rozdział 3a (art. 15a–15c), ustanawiając Program Kościuszkowski. Jego misją jest wspieranie inicjatyw prezentujących polskie dziedzictwo historyczne jako spoiwo wspólnoty państwowej. W ramach programu dofinansowanie ze środków budżetu państwa będzie można uzyskać przede wszystkim na:

przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej oraz wystawy;

uroczystości i wydarzenia rocznicowe;

publikacje i działalność wydawniczą;

procesy digitalizacji;

inne działania przybliżające dzieje Rzeczypospolitej Polskiej.

O dotacje wystąpią organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego. Operatorem programu został Instytut imienia Wincentego Witosa, który zajmie się ogłaszaniem naborów, podpisywaniem umów, nadzorem nad realizacją projektów i rozliczaniem funduszy. Listy nagrodzonych inicjatyw wraz z uzasadnieniem mają pojawiać się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu, a dokładne procedury konkursowe i kontrolne uregulują przepisy wykonawcze.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Zgodnie z art. 4 ustawy zasadnicza część zmian wejdzie w życie 1 marca 2027 r. Ustawodawca przewidział jednak dwa późniejsze terminy dla wybranych regulacji: przepisy powołujące kluby inżynierskie w szkołach ponadpodstawowych zaczną obowiązywać 1 września 2027 r., natomiast nowe zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Karcie Nauczyciela wejdą w życie 1 stycznia 2028 r.