80 proc. nauczycieli wskazuje na problem hałasu w szkołach. 70,4 proc. uważa, że temperatura w salach lekcyjnych w okresie wiosenno-letnim jest zbyt wysoka. 64,2 proc. twierdzi, że w salach lekcyjnych szybko robi się duszno – wynika z badania warunków fizycznych w szkołach.

O wynikach badania „Co widać, słychać i czuć w polskiej szkole?” dyskutowali w środę w Warszawie eksperci. Przedstawiono też kompendium zawierające analizy i rekomendacje w zakresie poprawy środowiska pracy i nauki w placówkach oświatowych.

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Hałas największym problemem wskazywanym przez nauczycieli

Badanie ankietowe przeprowadzono w pierwszym kwartale 2026 r. Wzięło w nim udział 1937 nauczycieli szkół podstawowych i średnich z całego kraju. Odpowiadali na 70 pytań dotyczących warunków w ich szkołach: akustyki, oświetlenia, wentylacji, komfortu cieplnego oraz dostępności placówek dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiedzi uzupełniali komentarzami.

Przedstawiając wyniki badania, architekt Mikołaj Jarosz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”, poinformował, że największą bolączką wskazywaną przez nauczycieli, powszechnie występującą od 1 września do końca roku szkolnego, jest hałas, a na drugim miejscu jest przegrzanie klas lekcyjnych w wyniku promieniowania słonecznego w okresie wiosenno-letnim.

Z badania wynika, że 80,7 proc. nauczycieli przyznaje, że hałas w szkole negatywnie wpływa na ich samopoczucie, powodując stres, zmęczenie i bóle głowy.

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Najgłośniejsze miejsca w szkołach

Według nauczycieli najgłośniejsze miejsca w szkołach to hole i korytarze w czasie przerw (wskazało je 86,5 proc. badanych), sale gimnastyczne w czasie zajęć (76,4 proc. wskazań) i świetlice w trakcie użytkowania (75 proc.).

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Najbardziej uciążliwe źródła hałasu w szkołach to: hałas wytwarzany przez uczniów (84,3 proc. wskazań), hałas związany z użytkowaniem budynku (57,3 proc.) i hałas dzwonków szkolnych (48,4 proc.).

Nauczyciele zauważają, że hałas szkodzi uczniom, nawet jeśli często to oni sami go powodują. Według nich w głośnym otoczeniu uczniowie stają się bardziej pobudzeni i skłonni do agresji (83,2 proc. wskazań), mają problemy z koncentracją (75,8 proc.), są bardziej zmęczeni i zestresowani (62,1 proc.) i są mniej zaangażowani w zajęcia (60,9 proc.).

63,5 proc. uczestników badania stara się unikać głośnych miejsc w szkole, ale nie mogą od nich zupełnie uciec ze względu na obowiązkowe dyżury na korytarzach czy w stołówce.

Nauczyciele przyznają także, że częste w ich profesji schorzenia narządu mowy związane są w dużym stopniu z forsowaniem głosu w warunkach hałasu. 54,7 proc. twierdzi, że musi podnosić głos, aby być zrozumianym, a 43,6 proc. przynajmniej raz brało zwolnienie z powodu problemów z głosem.

70,4 proc. nauczycieli uważa też, że temperatura w salach lekcyjnych w okresie wiosenno-letnim jest zbyt wysoka.

Przegrzane klasy drugim największym problemem szkół

Zdecydowanie lepiej oceniana jest temperatura w salach w sezonie grzewczym – 63,3 proc. nauczycieli uznaje ją za optymalną. Pozostałe głosy rozkładają się mniej więcej po równo: 20 proc. twierdzi, że jest zbyt zimno, a 16,6 proc., że jest za gorąco.

Badanie pokazało, że większość polskich szkół ma wentylację grawitacyjną (naturalną). Jak wskazano w raporcie z badania, nie jest ona zbyt efektywna zimą, a kiedy temperatura na zewnątrz osiąga 22–23 st. C, zawodzi zupełnie.

64,2 proc. nauczycieli twierdzi, że w salach lekcyjnych szybko robi się duszno, a 76,3 proc. uważa, że konieczne jest wietrzenie klas także w czasie prowadzonych w nich lekcji. Wietrzenie w czasie przerw jest standardem, również w zimie.

Niewydolna wentylacja i zła jakość powietrza

Według nauczycieli w klasach lekcyjnych często wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach – tak twierdzi 48,5 proc. uczestników badania. Z kolei 65,1 proc. nauczycieli uważa, że temperatura powietrza w salach lekcyjnych często wpływa na tempo i efektywność nauki.

Z badania wynika też, że tylko 3,5 proc. nauczycieli pracuje w szkołach, które mają mniej niż 10 lat i odpowiadają obecnym standardom budownictwa.

– Warunki pracy nauczycieli to warunki nauki uczniów. Tego się nie da rozdzielić – podkreśliła wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.

Według niej nawet najlepsza podstawa programowa nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli uczeń przebywa w przepełnionej, hałaśliwej sali, a nauczyciel pracuje w warunkach powodujących przemęczenie i przeciążenie.

Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Jakości Powietrza w Placówkach Oświatowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym Jerzy Sowa powiedział, że ze względu na złą jakość powietrza w szkołach „dzieci są okradane mniej więcej z 8 proc. potencjalnej wiedzy”.

– 8 proc. w cyklu 12 lat nauczania oznacza, że ukradliśmy im jeden rok edukacji. Podejrzewam, że gdybym dołożył hałas, gdybyśmy dołożyli dyskomfort termiczny, przegrzewanie i tak dalej, to mogłyby to być dwa lata edukacji. Dzieci chodzą 12 lat do szkoły, ale zdobywają wiedzę tak, jakby chodziły tylko przez 10 lat – wskazał.

Inicjatorem badania i autorem raportu jest Grupa Saint-Gobain. Badanie zrealizowano we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jest elementem kampanii informacyjno-społecznej „Dzwonek na zmiany”.

Grupa Saint-Gobain przygotowała też we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin kompendium wiedzy o tym, jak poprawić środowisko pracy i nauki w placówkach oświatowych.

Stare budynki szkolne a współczesne standardy

Zamiast ogólnych zaleceń przedstawiono w nim studium przypadku. Eksperci wzięli pod lupę Szkołę Podstawową nr 401 im. Jadwigi Andegaweńskiej w Warszawie – budynek wzniesiony w latach 80. w typowej dla tamtych czasów technologii, który do dziś przetrwał w niemal niezmienionej formie. Zmierzono pogłos w klasach, na korytarzach i w sali gimnastycznej, natężenie światła i stężenie dwutlenku węgla. Przeanalizowano też m.in. nasłonecznienie sal i zużycie energii. Na tej podstawie powstał cyfrowy bliźniak szkoły, by sprawdzić każdy wariant modernizacji placówki, nim rozpoczną się jakiekolwiek prace.

Jak zauważono w kompendium, dziś szkoły remontuje się zwykle wyrywkowo – tu nowe okna, tam ocieplenie, gdzie indziej lampy lub budka akustyczna. Wówczas efekt bywa odwrotny od zamierzonego, bo np. szczelne okna bez wentylacji sprawiają, że w klasach robi się jeszcze bardziej duszno. Tymczasem – jak podkreślają eksperci – konieczna jest najpierw rzetelna diagnoza budynku, potem sprawdzenie warunków w symulacji, a dopiero na końcu decyzja o inwestycji. Kompendium podpowiada też, od czego zacząć, czego nie pomijać i gdzie szukać pieniędzy – od programów krajowych po fundusze europejskie w regionach.

Kompendium jest dostępne na stronie internetowej kampanii informacyjno-społecznej „Dzwonek na zmiany”.