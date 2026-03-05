REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Testy wiedzy » QUIZ: Kiedy piszemy "h'", a kiedy "ch" - ćwiczenia z ortografii dla uczniów klas drugich szkół podstawowych

QUIZ: Kiedy piszemy "h'", a kiedy "ch" - ćwiczenia z ortografii dla uczniów klas drugich szkół podstawowych

05 marca 2026, 10:57
Felicja Mrzonka
Oto quiz sprawdzający pisownię wyrazów z "h" i "ch" uczniów klas drugich szkół podstawowych. Ćwiczenia z ortografii dla dziecka - test ma 15 zadań.
Edukacja
Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
05 mar 2026

Cyberwojna, dezinformacja, zagrożenia CBRN i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizuje i włącza się w inicjatywy, które dotykają kluczowych wyzwań współczesnego świata. Wybór tematyki to nie przypadek – WSKZ aktywnie współtworzy debatę o bezpieczeństwie.
Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach
04 mar 2026

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziła nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Został on opracowany zgodnie z podstawą programową nauczania religii z 2025 r.
Próbna matura 2026. Z jakimi tematami z języka polskiego zmierzyli się maturzyści?
04 mar 2026

„Decyzja jednostki a życie społeczności” i „Prawda jako wyzwanie dla człowieka” - tak brzmiały tematy rozprawki, którą mieli do napisania uczniowie, którzy przystąpili w środę do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Nowy program MEN. 500 mln zł na wsparcie edukacji dzieci ukraińskich w Polsce
04 mar 2026

W poniedziałek w MEN odbyło się spotkanie minister edukacji Barbary Nowackiej z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz ambasadorem Ukrainy w RP Wasylem Bodnarem. Podczas rozmów omówiono sytuację dzieci ukraińskich w polskich szkołach – poinformował resort.

Fizycy przeciw planom MEN. Wysłali list do szefowej resortu edukacji
04 mar 2026

Polskie Towarzystwo Fizyczne skierowało list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej, krytykując planowane zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Według członków Towarzystwa redukcja liczby godzin przedmiotów rozszerzonych może osłabić przygotowanie uczniów do studiów technicznych i przyrodniczych.
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
04 mar 2026

280 ekspertów przygotuje projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz specjalnych. Wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy - podał Instytut Badań Edukacyjnych.
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
04 mar 2026

Po ograniczeniu przez MEN lekcji religii w szkołach do jednej godziny, samorządy decydują się na organizację kolejnej lekcji z własnych środków. Czy z tego tytułu przysługuje im rekompensata finansowa?
Obowiązek noszenia kasku dla wszystkich osób które nie ukończyły 16 roku życia już w 2026 r. Od kiedy?
04 mar 2026

Uczniowie głównie szkół podstawowych coraz częściej docierają do placówek rowerem, hulajnogą, na deskorolce oraz korzystając z różnych urządzeń do przemieszczania z napędem elektrycznym. Niestety poruszanie się w taki sposób wiąże się z ryzykiem urazów.

Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok
03 mar 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zasady dostosowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026. Uczniowie z orzeczeniami, opiniami poradni i zaświadczeniami lekarskimi mogą liczyć na dłuższy czas pracy, dostosowane arkusze, nauczyciela wspomagającego czy osobną salę. Ułatwienia dotyczą kilkunastu grup zdających - m.in. osób z niepełnosprawnościami, dysleksją i cudzoziemców.
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?
03 mar 2026

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Inny jest termin dla uczniów klas maturalnych. Kiedy maturzyści kończą szkołę? W tym roku wakacje będą dłuższe niż rok temu.

