Monitorowanie – nowa forma nadzoru pedagogicznego

Od września 2026 r. monitorowanie jest pełnoprawną formą nadzoru pedagogicznego. Nowe przepisy mają pozwolić kuratoriom i dyrektorom nie tylko reagować na stwierdzone nieprawidłowości, ale przede wszystkim wcześniej dostrzegać problemy. Dyrektorzy mają czas na dostosowanie planów nadzoru pedagogicznego do końca września.

Monitorowanie w planie nadzoru pedagogicznego

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji z 28 sierpnia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (wprowadziła monitorowanie jako jedną z form nadzoru pedagogicznego. Nie chodzi jednak wyłącznie o zmianę nazwy. Monitorowanie ma stać się narzędziem pozwalającym na systematyczne zbieranie i analizowanie informacji o tym, co dzieje się w szkołach. W założeniu ma to umożliwić szybsze wychwytywanie zagrożeń dotyczących prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki.

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Ważne Zgodnie z nowymi przepisami monitorowanie obejmuje działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń dotyczących prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki. W ramach monitorowania będą zbierane i analizowane informacje dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, innej działalności statutowej, a także wypadków i innych zdarzeń nadzwyczajnych.

Nowa forma nadzoru nie została zarezerwowana tylko dla kuratorów oświaty. Monitorowanie ma prowadzić również dyrektor szkoły lub placówki. Dyrektor, planując i prowadząc nadzór pedagogiczny, będzie monitorował pracę szkoły w zakresie określonym w planie nadzoru pedagogicznego.

Kurator będzie korzystał z arkuszy monitorowania

W przypadku monitorowania prowadzonego przez kuratora oświaty przepisy przewidują wykorzystanie arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez ministra edukacji. To oznacza standaryzację sposobu prowadzenia monitorowania. Jeżeli monitorowanie wynika z planu nadzoru pedagogicznego, kurator musi również poinformować dyrektora o jego planowanym terminie i zakresie. Informacja powinna zostać przekazana co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem monitorowania.

Bez protokołu i zaleceń

Nowe monitorowanie różni się od kontroli także skutkami prawnymi. Przepisy nie przewidują sporządzania protokołu z monitorowania ani wydawania zaleceń, które wynikają z klasycznej procedury kontrolnej. Nie przewidziano również środków nadzorczych właściwych dla kontroli. Jego podstawowym celem ma być pozyskanie i analiza informacji, a nie formalne stwierdzenie uchybień w konkretnej szkole.

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Dyrektorzy mają czas do końca września

Wprowadzenie monitorowania oznacza dla dyrektorów konieczność dostosowania planów nadzoru pedagogicznego. Dyrektorzy mają czas na wprowadzenie zmian do planów nadzoru pedagogicznego do końca września 2026 r. Dla szkół oznacza to przede wszystkim konieczność przeanalizowania obecnego planu nadzoru i wskazania tych obszarów działalności, które powinny być objęte monitorowaniem.

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