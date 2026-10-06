Ile uczelnię kosztuje cyfrowy chaos. Tego zwykle nie widać w budżecie IT

Najdroższym skutkiem cyfrowego chaosu na uczelni rzadko jest sama licencja na kolejny system. Koszt powstaje przede wszystkim wtedy, gdy pracownicy wielokrotnie wpisują te same informacje, uzgadniają rozbieżne wersje danych, poprawiają błędy i ręcznie przygotowują raporty. Wydatki te rozpraszają się między dziekanaty, finanse, kadry, rekrutację i dział IT, dlatego w budżecie nie tworzą jednej, łatwej do zauważenia pozycji. Można je jednak zmierzyć.

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Koszt ukryty w codziennej pracy

Uczelnia może mieć sprawne systemy do obsługi studentów, finansów, kadr, rekrutacji, dydaktyki czy badań, a mimo to działać na niespójnych danych. Problem pojawia się wtedy, gdy poszczególne rozwiązania przechowują własne wersje tych samych informacji i nie przekazują ich sobie automatycznie. W praktyce funkcję integracji przejmuje pracownik: pobiera plik, zmienia jego układ, kopiuje dane do arkusza, uzupełnia brakujące pola i ponownie wprowadza wynik do innego systemu.



Taka praca bywa traktowana jako zwykła część obowiązków administracyjnych. Z punktu widzenia zarządzania jest jednak kosztem procesu. Obejmuje czas poświęcony na przepisywanie i weryfikację danych, obsługę korekt, wyjaśnianie rozbieżności, utrzymywanie lokalnych arkuszy oraz doraźnych skryptów i połączeń. Dochodzi do tego koszt opóźnionych decyzji, ponieważ przygotowanie wiarygodnego zestawienia trwa dłużej, niż powinno.

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Skala systemu zwiększa znaczenie jakości danych

Według Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2025 r. w polskich uczelniach kształciło się 1,3228 mln osób. Każda zmiana statusu studenta, programu kształcenia, płatności, stypendium czy przebiegu studiów może uruchamiać działania w kilku jednostkach i systemach. Przy takiej skali nawet niewielka liczba zbędnych operacji wykonywanych przy pojedynczej sprawie przekłada się na tysiące godzin pracy w skali roku.



Polskie uczelnie funkcjonują również w rozbudowanym otoczeniu sprawozdawczym. Ośrodek Przetwarzania Informacji podaje, że dane do POL-on przekazuje ponad 500 uczelni, instytutów badawczych i innych instytucji naukowych. Informacje mogą trafiać do systemu przez API, pliki XML albo formularze wypełniane przez użytkowników. W sprawozdawczości GUS za 2025 r. część danych była pobierana z modułów POL-on, a działy uzupełniane częściowo lub w całości ręcznie należało zasilać plikami importu. Sam obowiązek raportowania nie powoduje chaosu, ale szybko ujawnia jego skutki: niespójne dane trzeba uzgodnić przed wysłaniem, a każda korekta angażuje kolejne osoby.

Uczelnie na świecie mierzą się z tym samym problemem

Wyniki badania EDUCAUSE QuickPoll z 2025 r. pokazują, że problem nie dotyczy pojedynczych instytucji. Wśród respondentów reprezentujących szkolnictwo wyższe 51 proc. wskazało dane rozproszone między jednostkami jako jedną z najważniejszych przeszkód w rozwijaniu strategii danych. Ograniczenia budżetowe lub finansowe wymieniło 49 proc., a braki kompetencyjne i opór wobec zmian po 41 proc. Tylko 1 proc. badanych uznało, że ich instytucja w pełni zmodernizowała zarządzanie danymi i związaną z nim strategię.



Te wyniki nie pozwalają wyliczyć średniego kosztu dla polskiej uczelni, ale dobrze opisują mechanizm: ograniczone środki są zużywane na podtrzymywanie rozproszonego środowiska, a brak spójnych danych utrudnia wskazanie, gdzie dokładnie powstają straty. EDUCAUSE umieściło upraszczanie administracji na drugim miejscu listy najważniejszych zagadnień dla technologii w szkolnictwie wyższym na 2025 r. Organizacja podkreśla przy tym, że korzyści wynikają z przeprojektowania procesów, a nie z samej wymiany narzędzia.

Cztery rachunki za cyfrowy chaos

Obszar kosztu Co dzieje się w praktyce Co należy mierzyć Praca ręczna Ponowne wpisywanie, eksportowanie, łączenie i sprawdzanie tych samych danych. Liczbę osób, częstotliwość zadania i średni czas wykonania. Błędy i korekty Rozbieżne rekordy powodują poprawki, ponowne zatwierdzenia i kontakt między jednostkami. Liczbę błędów, czas usunięcia i liczbę osób uczestniczących w korekcie. Utrzymanie Uczelnia płaci za nakładające się licencje, lokalne arkusze, skrypty i prowizoryczne integracje. Koszt licencji, serwisu, integracji oraz pracy IT i dostawców. Opóźnione decyzje Raport wymaga ręcznego uzgodnienia, więc kierownictwo otrzymuje dane później lub w kilku wersjach. Czas od pytania do wiarygodnej odpowiedzi oraz liczbę wersji raportu.

Jak przełożyć czas na konkretny koszt

Punktem wyjścia nie powinien być koszt zakupu nowego systemu, lecz koszt obecnego sposobu pracy. Najprostszy audyt można przeprowadzić dla kilku procesów o dużej częstotliwości, na przykład rekrutacji, rozliczeń studenta, zmian w toku studiów, obsługi stypendiów lub przygotowania sprawozdań. Dla każdego procesu warto odnotować liczbę operacji, czas pracy, liczbę korekt, koszt używanych narzędzi i czas wsparcia IT.



Roczny koszt procesu = czas pracy podstawowej + czas poprawek + utrzymanie narzędzi i integracji + koszt opóźnień



Już sam czas pokazuje skalę problemu. Jeśli dziesięć osób poświęca przeciętnie godzinę dziennie na przepisywanie, porównywanie lub poprawianie danych przez 220 dni roboczych, daje to 2200 godzin, czyli 275 ośmiogodzinnych dni pracy. Aby uzyskać wartość pieniężną, uczelnia może pomnożyć tę liczbę przez rzeczywisty pełny koszt godziny pracy właściwy dla danych stanowisk. Do wyniku należy dodać koszty licencji, serwisu i obsługi integracji. Jest to przykład obliczeniowy, a nie szacunek dla całego sektora.



Warto również mierzyć koszt błędu. Jedna niezgodność może zostać wykryta w dziekanacie, przekazana do administratora systemu, poprawiona w źródle, ponownie zaimportowana i zweryfikowana w raporcie. Jeśli uczelnia liczy wyłącznie czas osoby wykonującej korektę, pomija znaczną część kosztu. Pomiar powinien objąć całą ścieżkę od wykrycia problemu do potwierdzenia poprawności danych.

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Od czego zacząć porządkowanie środowiska

1) Ustalić właścicieli danych i system źródłowy. Dla każdego kluczowego rodzaju informacji trzeba wskazać miejsce, w którym powstaje wiążący rekord, oraz osobę odpowiedzialną za jego jakość.



2) Opisać przepływ danych między jednostkami. Mapa powinna pokazać, gdzie dane są eksportowane do arkuszy, przepisywane, zatwierdzane ponownie albo przechowywane w kilku wersjach.



3) Najpierw uprościć proces, później go automatyzować. Automatyzacja zbędnego kroku nie usuwa kosztu organizacyjnego; utrwala go w nowej technologii.



4) Ograniczać integracje doraźne. Połączenia przez stabilne interfejsy API i wspólne słowniki danych są łatwiejsze do kontrolowania niż kolejne lokalne pliki i skrypty.



5) Rozliczać efekty po wdrożeniu. Wskaźnikami powinny być m.in. czas obsługi sprawy, liczba ręcznych operacji, odsetek rekordów wymagających korekty i czas przygotowania raportu.

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Cyfryzacja jako decyzja zarządcza

Cyfrowy chaos długo pozostaje niewidoczny, ponieważ uczelnia nadal wykonuje swoje zadania: rekrutuje, prowadzi kształcenie, rozlicza finanse i składa sprawozdania. Ceną jest dodatkowa praca ludzi, którzy każdego dnia uzupełniają luki między systemami. Dopiero po zsumowaniu czasu wszystkich zaangażowanych jednostek widać, że problem wykracza poza budżet IT.



Dlatego decyzja o uporządkowaniu systemów powinna być oceniana tak samo jak każda inna inwestycja organizacyjna. Potrzebuje punktu wyjścia, mierzalnego celu i kontroli efektów. Uczelnia nie musi od razu wymieniać całego środowiska. Często większą wartość przynosi usunięcie kilku najbardziej pracochłonnych miejsc, uporządkowanie odpowiedzialności za dane i integracja procesów, które generują najwięcej ręcznej pracy. Najdroższe bywają nie te systemy, za które uczelnia płaci najwięcej, lecz te miejsca między systemami, które każdego dnia ręcznie obsługują pracownicy. Dopóki nie policzymy ich czasu, koszt pozostaje niewidoczny.





Autor: Adam Przymusiała, Prezes Akademusa

Źródła i metodologia

1. Główny Urząd Statystyczny, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2025 2026, 15 czerwca 2026 r.

2. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Kto i jak wprowadza dane do systemu POL on, aktualizacja dostępna w 2026 r.

3. Pomoc POL on, Sprawozdawczość GUS za 2025 rok, 8 grudnia 2025 r.

4. EDUCAUSE, QuickPoll Results Data Modernization and Management, 9 czerwca 2025 r.

5. EDUCAUSE, 2025 Top 10 Administrative Simplification, 23 października 2024 r.

Nota metodologiczna: dane zagraniczne opisują skalę deklarowanych barier w badanej grupie i nie zostały użyte do oszacowania kosztów polskich uczelni. Przykład 2200 godzin jest prostą symulacją służącą pokazaniu metody obliczeń. Każda uczelnia powinna zastosować własne dane o liczbie operacji, czasie pracy i kosztach zatrudnienia.