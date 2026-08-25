REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Dziecko nie może być reklamą placówki. Zasady publikowania zdjęć w żłobku

Dziecko nie może być reklamą placówki. Zasady publikowania zdjęć w żłobku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2026, 09:48
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Dziecko nie może być reklamą placówki. Zasady publikowania zdjęć w żłobku
Dziecko nie może być reklamą placówki. Zasady publikowania zdjęć w żłobku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Żłobki będą musiały zmienić zasady publikowania zdjęć dzieci. Sama zgoda rodzica nie wystarczy, aby placówka mogła zamieścić fotografię dziecka na swojej stronie internetowej, Facebooku czy Instagramie. Nowe przepisy wprowadzają wprost zakaz publicznego udostępniania wizerunku dziecka przez żłobek.

rozwiń >

Publikowanie zdjęć dzieci z przedstawień, zajęć, wycieczek czy codziennych zabaw stało się dla wielu żłobków elementem komunikacji z rodzicami, a niekiedy również promocji placówki. Dotychczas podstawowym rozwiązaniem było uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka.

REKLAMA

REKLAMA

To się zmieni. Uchwalona 31 lipca 2026 r. ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szczególne zasady dotyczące wizerunku dzieci objętych opieką żłobka, klubu dziecięcego czy punktu opieki dziennej, została podpisania przez Prezydenta RP.

Żłobek nie będzie mógł publikować zdjęcia dziecka nawet za zgodą rodzica

Najważniejsza zmiana została zapisana w art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z nowym przepisem podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej nie będzie mógł, nawet w przypadku wyrażenia zgody przez rodzica, udostępniać publicznie wizerunku dziecka objętego opieką. To bardzo istotna różnica w porównaniu z dotychczasową praktyką.

Oznacza to, że formularz podpisywany przez rodzica przy przyjęciu dziecka do żłobka nie będzie mógł być wykorzystywany jako podstawa do publicznego publikowania jego zdjęć. Nie wystarczy więc zgoda w rodzaju:

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

„Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej żłobka oraz w mediach społecznościowych”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po wejściu nowych przepisów taka zgoda nie pozwoli żłobkowi na publiczne udostępnienie wizerunku dziecka. Zakaz będzie wynikał bezpośrednio z ustawy.

Facebook, Instagram i strona internetowa żłobka – tutaj będzie zakaz

Nowe przepisy mają przede wszystkim ograniczyć publiczne rozpowszechnianie zdjęć dzieci, w szczególności za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych i materiałów promocyjnych. Dlatego żłobek nie będzie mógł publikować na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcia, na którym można rozpoznać dziecko objęte opieką. Dotyczyć to będzie także materiałów zamieszczanych na stronie internetowej placówki.

Przykładowo niedopuszczalne będzie publikowanie:

  • zdjęć dzieci podczas zajęć plastycznych,
  • fotografii dziecka podczas zabawy,
  • zdjęć z przedstawienia, na których można rozpoznać konkretne dziecko,
  • zdjęć dzieci przy posiłku,
  • fotografii z urodzin organizowanych w żłobku,
  • zdjęć wykorzystywanych w materiałach reklamowych i promocyjnych placówki.

I to nawet wtedy, gdy rodzice wszystkich sfotografowanych dzieci wcześniej wyrazili zgodę.

Nie każde zdjęcie z udziałem dziecka będzie jednak zakazane

Ustawodawca przewidział wyjątki. Za publiczne udostępnienie wizerunku dziecka nie będzie uznawane udostępnienie wizerunku, który stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. To oznacza, że istotne będzie nie tylko to, czy dziecko znalazło się na fotografii, lecz także jaką rolę pełni na zdjęciu.

Ważne

Jeżeli fotografia przedstawia dużą grupę osób podczas publicznego wydarzenia, a dziecko jest tylko jednym z wielu elementów całego obrazu, może znaleźć zastosowanie ustawowy wyjątek.

Zdjęcia dla rodziców – tutaj przepisy są łagodniejsze

Ustawa przewiduje jeszcze jeden ważny wyjątek. Za publiczne udostępnienie wizerunku nie będzie uznawane udostępnienie go wyłącznie rodzicom dzieci objętych opieką w danym żłobku, klubie dziecięcym lub punkcie opieki dziennej.

To oznacza, że ustawodawca odróżnia publiczną publikację zdjęcia od udostępniania fotografii zamkniętej grupie rodziców. Żłobek będzie więc mógł nadal dokumentować życie placówki i przekazywać rodzicom fotografie, jeżeli dostęp do nich będzie ograniczony wyłącznie do uprawnionych osób.

W praktyce może to oznaczać korzystanie z zamkniętej platformy lub innego systemu, do którego dostęp mają wyłącznie rodzice dzieci uczęszczających do placówki. Trzeba jednak pamiętać o kluczowym słowie: „wyłącznie”. Zdjęcie dostępne dla rodziców w zamkniętym systemie to inna sytuacja niż zdjęcie umieszczone na publicznym profilu żłobka na Facebooku.

Czy żłobek będzie mógł wykorzystać zdjęcie dziecka w reklamie?

Nie. To jeden z najważniejszych praktycznych skutków nowych regulacji. Żłobek nie będzie mógł wykorzystywać wizerunku dziecka objętego opieką w publicznych materiałach promujących placówkę – niezależnie od tego, czy rodzic wyraził na to zgodę. Dotyczyć to będzie zatem nie tylko mediów społecznościowych, lecz także np. publicznie dostępnych materiałów promocyjnych, folderów czy zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej.

Ustawodawca wskazywał, że celem regulacji jest przede wszystkim ochrona prywatności, bezpieczeństwa i dobra dzieci, a także ograniczenie ryzyka powstawania trwałego „cyfrowego śladu” dziecka.

Co z fotografowaniem dzieci?

Tu trzeba rozróżnić dwie kwestie: wykonanie zdjęcia i jego publiczne udostępnienie. Nowe przepisy koncentrują się na zakazie publicznego udostępniania wizerunku dziecka przez podmiot prowadzący placówkę. Nie oznacza to więc automatycznie zakazu dokumentowania wydarzeń odbywających się w żłobku.

Placówka nadal może wykonywać fotografie związane z działalnością opiekuńczą, wychowawczą czy edukacyjną, ale musi odpowiednio określić zasady ich przechowywania i udostępniania. Szczególnego znaczenia nabiera przy tym sposób przekazywania zdjęć rodzicom. Jeżeli mają być dostępne tylko dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki, nie będzie to traktowane jako publiczne udostępnienie wizerunku w rozumieniu nowej regulacji.

Czy rodzic będzie mógł sam opublikować zdjęcie?

Nowy zakaz dotyczy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Nie należy więc utożsamiać go z generalnym zakazem fotografowania dziecka przez rodziców. Inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy zdjęcie zostało wykonane przez żłobek i następnie ma zostać przekazane rodzicom. Placówka powinna wówczas zadbać o to, aby zasady dostępu odpowiadały ustawowym warunkom.

Warto też, aby regulamin placówki jasno określał zasady fotografowania dzieci podczas wydarzeń oraz zasady korzystania ze zdjęć przez rodziców.

Co z rodzicami, którzy zgodzili się na publikację zdjęć przed zmianą przepisów?

To jedna z kwestii, które żłobki powinny uporządkować przed wejściem nowych regulacji. Dotychczasowe zgody rodziców nie będą mogły stanowić podstawy do publicznego udostępniania wizerunku dziecka w sytuacji, w której ustawa wprowadzi taki zakaz. Placówki powinny więc przejrzeć stosowane formularze i procedury dotyczące wizerunku dzieci. Szczególnie warto sprawdzić, czy zgody nie są sformułowane zbyt szeroko i czy nie traktują zgody rodzica jako automatycznej podstawy do publikowania zdjęć w dowolnym miejscu.

Od kiedy nowe zasady?

To bardzo ważne, ponieważ ustawa została już podpisana przez Prezydenta, ale przepisy dotyczące wizerunku nie zaczną obowiązywać od razu. Zgodnie z art. 48 ustawy przepisy dotyczące m.in. art. 74e oraz regulacji związanych z wizerunkiem wejdą w życie 1 września 2027 r. Warto więc już teraz przygotować się do zmiany, ale jednocześnie w publikacji należy wyraźnie zaznaczać, że na dzień 25 sierpnia 2026 r. nie jest to jeszcze obowiązujący zakaz.

Specjalne przepisy przejściowe od 1 września do 31 grudnia 2027 r.

Ustawa przewiduje również szczególne rozwiązanie przejściowe. Od 1 września do 31 grudnia 2027 r. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek również nie będą mogli – nawet za zgodą rodzica – publicznie udostępniać wizerunku dziecka. W tym okresie obowiązywać będą również wskazane wcześniej wyjątki dotyczące wizerunku będącego jedynie szczegółem całości oraz zdjęć udostępnianych wyłącznie rodzicom dzieci objętych opieką.

Co więcej, w przypadku uzyskania informacji o publicznym udostępnianiu wizerunku organ nadzoru będzie mógł przeprowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru. Jeżeli naruszenie zostanie stwierdzone, podmiot prowadzący będzie mógł zostać zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Żłobek powinien już teraz przygotować nowe zasady

Choć nowe regulacje mają wejść w życie dopiero 1 września 2027 r., placówki powinny odpowiednio wcześniej przygotować się do ich stosowania. W szczególności warto:

  • przeanalizować wszystkie formularze zgód na wykorzystanie wizerunku dzieci,
  • usunąć z procedur założenie, że zgoda rodzica pozwala na publiczną publikację zdjęcia,
  • określić zasady wykonywania fotografii podczas zajęć i uroczystości,
  • ustalić, w jaki sposób zdjęcia będą przekazywane rodzicom,
  • zweryfikować, kto ma dostęp do zamkniętych galerii,
  • sprawdzić stronę internetową oraz profile żłobka w mediach społecznościowych,
  • ustalić procedurę usuwania zdjęć, które zostały opublikowane niezgodnie z zasadami,
  • poinformować pracowników, że zgoda rodzica nie będzie wystarczającą podstawą do publicznego publikowania wizerunku dziecka.
Ważne

Nowa zasada będzie prosta: zgoda rodzica nie będzie mogła „przebić” ustawowego zakazu.

  • ustawa z 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw
Powiązane
Darmowy wywóz śmieci dla seniorów? Przepisy pozwalają nie płacić ani grosza
Darmowy wywóz śmieci dla seniorów? Przepisy pozwalają nie płacić ani grosza
Wolne od 23 grudnia aż do 7 stycznia. Kto zyska aż 15 dni odpoczynku na przełomie 2026/2027?
Wolne od 23 grudnia aż do 7 stycznia. Kto zyska aż 15 dni odpoczynku na przełomie 2026/2027?
Zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia po nowemu i z podwyżką. Są już dokładne wyliczenia
Zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia po nowemu i z podwyżką. Są już dokładne wyliczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zwolnienie z WF w roku szkolnym 2026/2027. Nie zawsze oznacza, że uczeń może zostać w domu
25 sie 2026

Zbliżający się rok szkolny oznacza dla wielu rodziców nie tylko zakup podręczników i przyborów, ale również uporządkowanie spraw zdrowotnych dziecka. Jedną z częstszych kwestii jest zwolnienie z wychowania fizycznego. Nie zawsze jednak dokument od lekarza oznacza całkowity zakaz uczestniczenia w lekcjach. Przepisy przewidują różne sytuacje, a znaczenie ma zarówno zakres ograniczeń zdrowotnych, jak i decyzja dyrektora szkoły.
Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - ważne daty - matury, egzamin ósmoklasisty, ferie
25 sie 2026

Rok szkolny 2026/2027 tradycyjnie rozpocznie się 1 września. W tym roku dzień ten przypada we wtorek. Znane jest już kalendarium nowego roku szkolnego, w tym daty ważnych egzaminów.

Czy religia będzie obowiązkowa od września 2026 r.? KEP walczy o przywrócenie wyższego wymiaru. Nie zgadza się na obowiązkową edukację zdrowotną
25 sie 2026

Czy religia będzie obowiązkowa od września 2026 r.? Przedstawiciele w imieniu Konferencji Episkopatu Polski walczą o przywrócenie wyższego wymiaru lekcji religii w szkołach. Nie zgadzają się również na obowiązkową edukację zdrowotną - wyznaczenie nieobowiązkowego modułu jest niewystarczające.
Zmiany w sposobie oceniania od 1 września. Nowe zasady obejmą każdego ucznia. Szefowa MEN podpisała rozporządzenie
25 sie 2026

Nowelizacja przepisów o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów wprowadza nowość w kryteriach wystawiania oceny z zachowania. Nauczyciel będzie mógł uwzględnić systematyczność ucznia w wykonywaniu prac domowych przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

REKLAMA

Gdzie Polacy kupują szkolne wyprawki? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Jak sprytnie szukać oszczędności?
25 sie 2026

Gdzie Polacy najczęściej kupują szkolne wyprawki? Ile na nie wydają? Co wymaga największych nakładów finansowych? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Oto kilka ciekawych wniosków z przeprowadzonego badania. Sprawdź, jak sprytnie szukać oszczędności.
Dziecko nie może być reklamą placówki. Zasady publikowania zdjęć w żłobku
25 sie 2026

Żłobki będą musiały zmienić zasady publikowania zdjęć dzieci. Sama zgoda rodzica nie wystarczy, aby placówka mogła zamieścić fotografię dziecka na swojej stronie internetowej, Facebooku czy Instagramie. Nowe przepisy wprowadzają wprost zakaz publicznego udostępniania wizerunku dziecka przez żłobek.
Matura poprawkowa 2026. Tysiące uczniów podchodzą do egzaminów
24 sie 2026

W poniedziałek i we wtorek odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne: w poniedziałek - pisemne, we wtorek - ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało 49,9 tys. maturzystów – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Jakie produkty żywnościowe będą mogły być od września sprzedawane na terenie szkoły?
24 sie 2026

Poza sposobem komponowaniem jadłospisów w stołówkach od września zmienia się też grupa produktów, która może być sprzedawana na terenie szkoły. Modyfikacje zmierzają do ograniczenia ilości cukrów, tłuszczów i soli w sprzedawanych artykułach, a także produktów wysokoprzetworzonych.

REKLAMA

5 uczelni w Polsce, które dają najlepszy start na rynku pracy [Ranking]
22 sie 2026

Jakie 5 uczelni w Polsce daje najlepszy start na rynku pracy? Oto ranking, który bierze pod uwagę m.in. wynagrodzenia, czas potrzebny na znalezienie pracy, ryzyko bezrobocia, przedsiębiorczość i kontynuowanie kształcenia przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych.

Wolne od 23 grudnia aż do 7 stycznia. Kto zyska aż 15 dni odpoczynku na przełomie 2026/2027?
25 sie 2026

Boże Narodzenie 2026 przyniesie dłuższy odpoczynek uczniom. Oficjalna zimowa przerwa świąteczna zakończy się wprawdzie 31 grudnia, ale układ dat w kalendarzu sprawi, że do szkolnych ławek będzie można wrócić dopiero kilka dni później. W wielu placówkach wolne potrwa jeszcze dłużej, bo aż 15 dni. W artykule również najważniejsze daty z kalendarza MEN na rok szkolny 2026/2027.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA