Żłobki będą musiały zmienić zasady publikowania zdjęć dzieci. Sama zgoda rodzica nie wystarczy, aby placówka mogła zamieścić fotografię dziecka na swojej stronie internetowej, Facebooku czy Instagramie. Nowe przepisy wprowadzają wprost zakaz publicznego udostępniania wizerunku dziecka przez żłobek.

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Publikowanie zdjęć dzieci z przedstawień, zajęć, wycieczek czy codziennych zabaw stało się dla wielu żłobków elementem komunikacji z rodzicami, a niekiedy również promocji placówki. Dotychczas podstawowym rozwiązaniem było uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka.

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To się zmieni. Uchwalona 31 lipca 2026 r. ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szczególne zasady dotyczące wizerunku dzieci objętych opieką żłobka, klubu dziecięcego czy punktu opieki dziennej, została podpisania przez Prezydenta RP.

Żłobek nie będzie mógł publikować zdjęcia dziecka nawet za zgodą rodzica

Najważniejsza zmiana została zapisana w art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z nowym przepisem podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej nie będzie mógł, nawet w przypadku wyrażenia zgody przez rodzica, udostępniać publicznie wizerunku dziecka objętego opieką. To bardzo istotna różnica w porównaniu z dotychczasową praktyką.

Oznacza to, że formularz podpisywany przez rodzica przy przyjęciu dziecka do żłobka nie będzie mógł być wykorzystywany jako podstawa do publicznego publikowania jego zdjęć. Nie wystarczy więc zgoda w rodzaju:

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„Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej żłobka oraz w mediach społecznościowych”.

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Po wejściu nowych przepisów taka zgoda nie pozwoli żłobkowi na publiczne udostępnienie wizerunku dziecka. Zakaz będzie wynikał bezpośrednio z ustawy.

Facebook, Instagram i strona internetowa żłobka – tutaj będzie zakaz

Nowe przepisy mają przede wszystkim ograniczyć publiczne rozpowszechnianie zdjęć dzieci, w szczególności za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych i materiałów promocyjnych. Dlatego żłobek nie będzie mógł publikować na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcia, na którym można rozpoznać dziecko objęte opieką. Dotyczyć to będzie także materiałów zamieszczanych na stronie internetowej placówki.

Przykładowo niedopuszczalne będzie publikowanie:

zdjęć dzieci podczas zajęć plastycznych,

fotografii dziecka podczas zabawy,

zdjęć z przedstawienia, na których można rozpoznać konkretne dziecko,

zdjęć dzieci przy posiłku,

fotografii z urodzin organizowanych w żłobku,

zdjęć wykorzystywanych w materiałach reklamowych i promocyjnych placówki.

I to nawet wtedy, gdy rodzice wszystkich sfotografowanych dzieci wcześniej wyrazili zgodę.

Nie każde zdjęcie z udziałem dziecka będzie jednak zakazane

Ustawodawca przewidział wyjątki. Za publiczne udostępnienie wizerunku dziecka nie będzie uznawane udostępnienie wizerunku, który stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. To oznacza, że istotne będzie nie tylko to, czy dziecko znalazło się na fotografii, lecz także jaką rolę pełni na zdjęciu.

Ważne Jeżeli fotografia przedstawia dużą grupę osób podczas publicznego wydarzenia, a dziecko jest tylko jednym z wielu elementów całego obrazu, może znaleźć zastosowanie ustawowy wyjątek.

Zdjęcia dla rodziców – tutaj przepisy są łagodniejsze

Ustawa przewiduje jeszcze jeden ważny wyjątek. Za publiczne udostępnienie wizerunku nie będzie uznawane udostępnienie go wyłącznie rodzicom dzieci objętych opieką w danym żłobku, klubie dziecięcym lub punkcie opieki dziennej.

To oznacza, że ustawodawca odróżnia publiczną publikację zdjęcia od udostępniania fotografii zamkniętej grupie rodziców. Żłobek będzie więc mógł nadal dokumentować życie placówki i przekazywać rodzicom fotografie, jeżeli dostęp do nich będzie ograniczony wyłącznie do uprawnionych osób.

W praktyce może to oznaczać korzystanie z zamkniętej platformy lub innego systemu, do którego dostęp mają wyłącznie rodzice dzieci uczęszczających do placówki. Trzeba jednak pamiętać o kluczowym słowie: „wyłącznie”. Zdjęcie dostępne dla rodziców w zamkniętym systemie to inna sytuacja niż zdjęcie umieszczone na publicznym profilu żłobka na Facebooku.

Czy żłobek będzie mógł wykorzystać zdjęcie dziecka w reklamie?

Nie. To jeden z najważniejszych praktycznych skutków nowych regulacji. Żłobek nie będzie mógł wykorzystywać wizerunku dziecka objętego opieką w publicznych materiałach promujących placówkę – niezależnie od tego, czy rodzic wyraził na to zgodę. Dotyczyć to będzie zatem nie tylko mediów społecznościowych, lecz także np. publicznie dostępnych materiałów promocyjnych, folderów czy zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej.

Ustawodawca wskazywał, że celem regulacji jest przede wszystkim ochrona prywatności, bezpieczeństwa i dobra dzieci, a także ograniczenie ryzyka powstawania trwałego „cyfrowego śladu” dziecka.

Co z fotografowaniem dzieci?

Tu trzeba rozróżnić dwie kwestie: wykonanie zdjęcia i jego publiczne udostępnienie. Nowe przepisy koncentrują się na zakazie publicznego udostępniania wizerunku dziecka przez podmiot prowadzący placówkę. Nie oznacza to więc automatycznie zakazu dokumentowania wydarzeń odbywających się w żłobku.

Placówka nadal może wykonywać fotografie związane z działalnością opiekuńczą, wychowawczą czy edukacyjną, ale musi odpowiednio określić zasady ich przechowywania i udostępniania. Szczególnego znaczenia nabiera przy tym sposób przekazywania zdjęć rodzicom. Jeżeli mają być dostępne tylko dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki, nie będzie to traktowane jako publiczne udostępnienie wizerunku w rozumieniu nowej regulacji.

Czy rodzic będzie mógł sam opublikować zdjęcie?

Nowy zakaz dotyczy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Nie należy więc utożsamiać go z generalnym zakazem fotografowania dziecka przez rodziców. Inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy zdjęcie zostało wykonane przez żłobek i następnie ma zostać przekazane rodzicom. Placówka powinna wówczas zadbać o to, aby zasady dostępu odpowiadały ustawowym warunkom.

Warto też, aby regulamin placówki jasno określał zasady fotografowania dzieci podczas wydarzeń oraz zasady korzystania ze zdjęć przez rodziców.

Co z rodzicami, którzy zgodzili się na publikację zdjęć przed zmianą przepisów?

To jedna z kwestii, które żłobki powinny uporządkować przed wejściem nowych regulacji. Dotychczasowe zgody rodziców nie będą mogły stanowić podstawy do publicznego udostępniania wizerunku dziecka w sytuacji, w której ustawa wprowadzi taki zakaz. Placówki powinny więc przejrzeć stosowane formularze i procedury dotyczące wizerunku dzieci. Szczególnie warto sprawdzić, czy zgody nie są sformułowane zbyt szeroko i czy nie traktują zgody rodzica jako automatycznej podstawy do publikowania zdjęć w dowolnym miejscu.

Od kiedy nowe zasady?

To bardzo ważne, ponieważ ustawa została już podpisana przez Prezydenta, ale przepisy dotyczące wizerunku nie zaczną obowiązywać od razu. Zgodnie z art. 48 ustawy przepisy dotyczące m.in. art. 74e oraz regulacji związanych z wizerunkiem wejdą w życie 1 września 2027 r. Warto więc już teraz przygotować się do zmiany, ale jednocześnie w publikacji należy wyraźnie zaznaczać, że na dzień 25 sierpnia 2026 r. nie jest to jeszcze obowiązujący zakaz.

Specjalne przepisy przejściowe od 1 września do 31 grudnia 2027 r.

Ustawa przewiduje również szczególne rozwiązanie przejściowe. Od 1 września do 31 grudnia 2027 r. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek również nie będą mogli – nawet za zgodą rodzica – publicznie udostępniać wizerunku dziecka. W tym okresie obowiązywać będą również wskazane wcześniej wyjątki dotyczące wizerunku będącego jedynie szczegółem całości oraz zdjęć udostępnianych wyłącznie rodzicom dzieci objętych opieką.

Co więcej, w przypadku uzyskania informacji o publicznym udostępnianiu wizerunku organ nadzoru będzie mógł przeprowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru. Jeżeli naruszenie zostanie stwierdzone, podmiot prowadzący będzie mógł zostać zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Żłobek powinien już teraz przygotować nowe zasady

Choć nowe regulacje mają wejść w życie dopiero 1 września 2027 r., placówki powinny odpowiednio wcześniej przygotować się do ich stosowania. W szczególności warto:

przeanalizować wszystkie formularze zgód na wykorzystanie wizerunku dzieci,

usunąć z procedur założenie, że zgoda rodzica pozwala na publiczną publikację zdjęcia,

określić zasady wykonywania fotografii podczas zajęć i uroczystości,

ustalić, w jaki sposób zdjęcia będą przekazywane rodzicom,

zweryfikować, kto ma dostęp do zamkniętych galerii,

sprawdzić stronę internetową oraz profile żłobka w mediach społecznościowych,

ustalić procedurę usuwania zdjęć, które zostały opublikowane niezgodnie z zasadami,

poinformować pracowników, że zgoda rodzica nie będzie wystarczającą podstawą do publicznego publikowania wizerunku dziecka.

Ważne Nowa zasada będzie prosta: zgoda rodzica nie będzie mogła „przebić” ustawowego zakazu.