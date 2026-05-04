Strona główna » Edukacja » Matura » Czy trzeba mieć 30% z rozszerzenia na maturze w 2026 r.? Ile procent to zdana matura?

Czy trzeba mieć 30% z rozszerzenia na maturze w 2026 r.? Ile procent to zdana matura?

04 maja 2026, 12:10
[Data aktualizacji 04 maja 2026, 12:39]
Emilia Panufnik
Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Czy minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych? Czy nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru?

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 r., aby zdać?

Maturzyści pytają, ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę. Zdana matura to wynik minimum 30% punktów. Dotyczy to matury z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym: język polski, matematyka i język obcy. W 2026 r. każdy maturzysta powinien przystąpić do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzony.

Czy trzeba mieć 30% z rozszerzenia na maturze w 2026 r.?

Dla przedmiotu dodatkowego (do wyboru) nie przewiduje się minimalnego progu zaliczeniowego, ani w przypadku egzaminu rozszerzonego. Wynik niższy niż 30% nie przesądzi o niezdanej maturze, ale będzie miał znaczenie przy ubieganiu się o miejsce na wybrane kierunki studiów. Co ciekawe, wymóg uzyskania wyniku minimum 30% na rozszerzeniu jest podejmowany w debatach i być może zostanie wprowadzony w kolejnych latach.

Ustawa o systemie oświaty:

Art. 44zzl.[Zdanie egzaminu maturalnego] 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania, oraz

2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania

– z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania.

2. (uchylony)

3. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z:

1) przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, albo

2) przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części pisemnej

– nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

4. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Matura 4 maja 2026 r. - język polski

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00. Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych, rozpoczęła się w poniedziałek 4 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś nie będzie żadnego egzaminu po południu.

Matura 5 maja 2026 r. - matematyka

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Matura 6 maja 2026 r. - język obcy

6 maja rano przeprowadzone będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; po południu będzie egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14.00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15.35).

Matura 7 maja 2026 r. - rozszerzony angielski i historia muzyki

Na 7 maja rano zaplanowano egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - egzamin z historii muzyki.

Matura 8 maja 2026 r. - biologia i filozofia

8 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

Matura 11 maja 2026 r. - rozszerzona matematyka i rozszerzony język rosyjski

11 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 12 maja 2026 r. - WOS i rozszerzony język niemiecki

12 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 13 maja 2026 r. - chemia i historia sztuki

13 maja rano to termin egzaminu z chemii, a po południu - z historii sztuki (poziom rozszerzony).

Matura 14 maja 2026 r. - informatyka i język ukraiński

14 maja rano odbędzie się egzamin z informatyki rozszerzonej, po południu - egzaminy z języka ukraińskiego (jako języka obcego) na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 15 maja 2026 r. - geografia i rozszerzone języki mniejszości narodowych

15 maja rano będzie egzamin z rozszerzonej geografii, po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matura 18 maja 2026 r. - historia i rozszerzony język francuski

18 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z rozszerzonej historii, po południu - egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 19 maja 2026 r. - fizyka i rozszerzony hiszpański

19 maja rano odbędzie się egzamin z fizyki rozszerzonej, po południu - egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 20 maja 2026 r. - rozszerzony język polski i rozszerzony język włoski

20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 21 maja 2026 r. - egzaminy w językach obcych

21 maja o 9:00 odbędzie się egzamin z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz przeprowadzone będą egzaminy rozszerzone w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych (9.00 - egzamin z chemii, 10.35 - egzamin z fizyki, 12.10 - egzamin z biologii, 13.45 - egzamin z historii).

Matura ustna 2026

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa matura i matura poprawkowa 2026

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24 i 25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki matury 2026

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne. Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 11 września.

Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
04 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?
O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?
04 maja 2026

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?
Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?
04 maja 2026

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.

Matura 2026 startuje: aż 344,8 tys. absolwentów przystępuje do egzaminu
04 maja 2026

Dziś, w poniedziałek, rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać także abiturienci z wcześniejszych roczników.
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).
Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

