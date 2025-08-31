Przerwa wakacyjna w szkołach dobiegła końca. Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2025/2026. Jak wygląda kalendarz roku szkolnego 2025/2026? Kiedy wypadają ferie zimowe?

29 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026. W kalendarzu tym wskazano m.in. kiedy wypadają zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe, czy wiosenna przerwa świąteczna.

Rok szkolny 2025/2026: przerwa świąteczna

Zgodnie z kalendarzem na rok szkolny 2025/2026, przerwa zimowa została zaplanowana od 22 grudnia do 31 grudnia 2025 r. Warto jednak pamiętać o tym, że dyrektorzy mają do dyspozycji dni dyrektorskie. Są to dni wolne od zajęć. Najprawdopodobniej w wielu placówkach jeden z takich dni przypadnie na 2 stycznia 2026 r. (piątek).

Rok szkolny 2025/2026: ferie zimowe 2026

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 zostały podzielone na trzy terminy.

Ferie zimowe:

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie



Rok szkolny 2025/2026: wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2025/2026 została zaplanowana od 2 kwietnia (czwartek) do 7 kwietnia 2026 r. (wtorek).

Rok szkolny 2025/2026: egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku, egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w styczniu (w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym) i maju 2026 r., a termin dodatkowy odbędzie się w maju (w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym) i czerwcu 2026 r.

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, egzaminy ósmoklasisty w terminie głównym odbędą się od 11 do 13 maja 2026 r. Zaś w terminie dodatkowy od 8 do 10 czerwca 2026 r.

Rok szkolny 2025/2026: egzamin maturalny

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku, egzaminy maturalne w terminie głównym odbędą się w maju, w terminie dodatkowym - w czerwcu, a w terminie poprawkowym w sierpniu 2026 r. Egzaminy maturalne w terminie głównym rozpoczną się 4 maja 2026 r.

Rok szkolny 2025/2026: zakończenie roku