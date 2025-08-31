Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: przerwa świąteczna, ferie, matury, egzamin ósmoklasisty, wakacje
Przerwa wakacyjna w szkołach dobiegła końca. Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2025/2026. Jak wygląda kalendarz roku szkolnego 2025/2026? Kiedy wypadają ferie zimowe?
- Rok szkolny 2025/2026: przerwa świąteczna
- Rok szkolny 2025/2026: ferie zimowe 2026
- Rok szkolny 2025/2026: wiosenna przerwa świąteczna
- Rok szkolny 2025/2026: egzamin ósmoklasisty
- Rok szkolny 2025/2026: egzamin maturalny
- Rok szkolny 2025/2026: zakończenie roku
29 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026. W kalendarzu tym wskazano m.in. kiedy wypadają zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe, czy wiosenna przerwa świąteczna.
Rok szkolny 2025/2026: przerwa świąteczna
Zgodnie z kalendarzem na rok szkolny 2025/2026, przerwa zimowa została zaplanowana od 22 grudnia do 31 grudnia 2025 r. Warto jednak pamiętać o tym, że dyrektorzy mają do dyspozycji dni dyrektorskie. Są to dni wolne od zajęć. Najprawdopodobniej w wielu placówkach jeden z takich dni przypadnie na 2 stycznia 2026 r. (piątek).
Rok szkolny 2025/2026: ferie zimowe 2026
Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 zostały podzielone na trzy terminy.
- Ferie zimowe:
- 19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
- 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
- 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie
Rok szkolny 2025/2026: wiosenna przerwa świąteczna
Wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2025/2026 została zaplanowana od 2 kwietnia (czwartek) do 7 kwietnia 2026 r. (wtorek).
Rok szkolny 2025/2026: egzamin ósmoklasisty
Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku, egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w styczniu (w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym) i maju 2026 r., a termin dodatkowy odbędzie się w maju (w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym) i czerwcu 2026 r.
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, egzaminy ósmoklasisty w terminie głównym odbędą się od 11 do 13 maja 2026 r. Zaś w terminie dodatkowy od 8 do 10 czerwca 2026 r.
Rok szkolny 2025/2026: egzamin maturalny
Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku, egzaminy maturalne w terminie głównym odbędą się w maju, w terminie dodatkowym - w czerwcu, a w terminie poprawkowym w sierpniu 2026 r. Egzaminy maturalne w terminie głównym rozpoczną się 4 maja 2026 r.
Rok szkolny 2025/2026: zakończenie roku
- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - 9 stycznia 2026 r.
- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września - 30 stycznia 2026 r.
- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach - 26 czerwca 2026 r.
- Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2026 r.
