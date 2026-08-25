Gdzie Polacy kupują szkolne wyprawki? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Jak sprytnie szukać oszczędności?
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Gdzie Polacy najczęściej kupują szkolne wyprawki? Ile na nie wydają? Co wymaga największych nakładów finansowych? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Oto kilka ciekawych wniosków z przeprowadzonego badania. Sprawdź, jak sprytnie szukać oszczędności.
- Kupowanie szkolnej wyprawki
- Kobiety są skłonne wydać więcej na wyprawkę
- Gdzie Polacy kupują wyprawki szkolne?
- Najdroższe w wyprawce szkolnej - ubrania i buty
- Kiedy Polacy kupują wyprawkę szkolną?
- Ile kosztuje wyprawka szkolna?
Kupowanie szkolnej wyprawki
Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim jeden z największych wydatków roku dla polskich rodzin - wyprawka szkolna. Ile naprawdę kosztuje posłanie dziecka do szkoły? Gdzie Polacy robią zakupy przed nowym rokiem? I czy chińskie platformy jak Temu przejęły już rynek szkolny? Najnowsze badanie opinii publicznej Europion Polska przynosi odpowiedzi - i kilka naprawdę zaskakujących odkryć. Europion Polska zapytał rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym o ich nawyki zakupowe przed nowym rokiem szkolnym 2026. Wyniki rysują portret polskiej rodziny, która podchodzi do powrotu do szkoły z realistycznym nastawieniem - i sprytnie szuka oszczędności.
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Kobiety są skłonne wydać więcej na wyprawkę
Ile kosztuje polskie dziecko przed pierwszym dzwonkiem? Najczęściej - od 500 do 1000 złotych. Tak odpowiada aż 42% rodziców, czyniąc ten przedział cenowy wyraźnym centrum ciężkości polskich wydatków szkolnych. Kolejne 35% deklaruje budżet 200–500 zł, a 14% przekracza barierę tysiąca złotych. Tylko 9% udaje się zamknąć w kwocie poniżej 200 zł. Łącznie aż 56% polskich rodziców wydaje na wyprawkę jednego dziecka powyżej 500 złotych.
Kobiety częściej wskazują wyższe kwoty - 14% mam deklaruje budżet 1000–2000 zł, wobec zaledwie 9% ojców. Być może matki uwzględniają więcej kategorii - ubrania, buty, akcesoria - podczas gdy ojcowie skupiają się na przyborach i plecaku. Osobne i zaskakujące odkrycie: wydatki na wsi są wyższe niż w miastach. Aż 17% mieszkańców wsi deklaruje budżet 1000–2000 zł, wobec 10% w dużych miastach. To obala popularny mit, że to miejskie rodziny więcej inwestują w szkołę.
Gdzie Polacy kupują wyprawki szkolne?
Trzy kanały są niemal równoważne: galeria handlowa (32%), internet (28%) i dyskonty (27%). Żaden nie dominuje wyraźnie. Galerie z markami Smyk, H&M, Reserved czy Pepco ciągle prowadzą, ale ich przewaga jest zaskakująco mała. Dyskonty - Biedronka, Lidl, Aldi - z wynikiem 27% to niemal tyle, co internet. Akcje “back to school” w tych sieciach trafiają w bardzo czuły punkt: przystępną cenę i wygodę jednego miejsca. Ciekawa różnica: mieszkańcy dużych miast rządzą w internecie (37%), a mieszkańcy wsi i małych miast - w dyskontach i galeriach. Temu i Shein przy zakupach szkolnych wypadają niemal niewidocznie - zaledwie 1% wskazań. Na razie plecak kupujemy lokalnie.
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Najdroższe w wyprawce szkolnej - ubrania i buty
Co najbardziej boli portfel przy powrocie do szkoły? Ubrania i obuwie wskazuje aż 49% rodziców - to zdecydowany lider, identyczny u kobiet i mężczyzn. Szkoła to nie tylko nauka - to też miejsce, w którym dzieci muszą wyglądać. Podręczniki są na drugim miejscu (42%), plecak na trzecim (39%). Interesujący rozłam geograficzny: mieszkańcy wsi są bardziej obciążeni przyborami (45%) niż mieszkańcy dużych miast (27%) - możliwe, że szkoły w mniejszych miejscowościach mniej zapewniają z własnych zasobów. Elektronika trafia na listę u 15%, i tu niespodzianka: kobiety wskazują ją dwukrotnie częściej niż mężczyźni (21% vs 9%).
Kiedy Polacy kupują wyprawkę szkolną?
Aż 51% rodziców zaczyna zakupy w sierpniu, a kolejne 17% - w ostatnim tygodniu przed wrześniem. Razem to 68% wszystkich rodziców, którzy przygotowania zostawiają na ostatni miesiąc wakacji lub jeszcze później. Z wyprzedzeniem planuje mniejszość: 22% startuje w lipcu, a zaledwie 6% już w czerwcu. Ciekawa różnica płciowa: mężczyźni częściej planują w lipcu (27% vs 17% kobiet), ale kobiety częściej kupują na bieżąco (8% vs 1%). Ojcowie “planują” wcześniej - ale to matki domykają listy w ostatniej chwili.
Ile kosztuje wyprawka szkolna?
To badanie opinii publicznej pokazuje polskie rodziny w momencie jednego z najważniejszych finansowych sprawdzianów roku. Wnioski są jasne: wyprawka szkolna kosztuje od 500 do 1000 zł, jest robiona w sierpniu, w galerii, internecie lub dyskoncie - i najbardziej uderza w budżet na ubrania, nie podręczniki. Trzy zaskakujące odkrycia dla każdego, kto śledzi rynek: dyskonty są realną siłą w back to school (27% — tyle co internet), wieś wydaje więcej niż miasto, a ubrania biją podręczniki z wynikiem niemal 50%.
Metodologia badania
Data badania: 24-26 lipca 2026 r. Dobór próby: N = 565 rodziców/opiekunów dzieci w wieku szkolnym (6–18 lat) lub uczniów/studentów. Respondenci bez dzieci w wieku szkolnym wykluczeni z analizy
Źródło: Europion Polska
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