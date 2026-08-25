REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Gdzie Polacy kupują szkolne wyprawki? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Jak sprytnie szukać oszczędności?

Gdzie Polacy kupują szkolne wyprawki? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Jak sprytnie szukać oszczędności?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2026, 10:44
wyprawka szkolna 2026 gdzie kupują polacy ile wydają co kupują
Gdzie Polacy kupują szkolne wyprawki? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Jak sprytnie szukać oszczędności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie Polacy najczęściej kupują szkolne wyprawki? Ile na nie wydają? Co wymaga największych nakładów finansowych? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Oto kilka ciekawych wniosków z przeprowadzonego badania. Sprawdź, jak sprytnie szukać oszczędności.

rozwiń >

Kupowanie szkolnej wyprawki

Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim jeden z największych wydatków roku dla polskich rodzin - wyprawka szkolna. Ile naprawdę kosztuje posłanie dziecka do szkoły? Gdzie Polacy robią zakupy przed nowym rokiem? I czy chińskie platformy jak Temu przejęły już rynek szkolny? Najnowsze badanie opinii publicznej Europion Polska przynosi odpowiedzi - i kilka naprawdę zaskakujących odkryć. Europion Polska zapytał rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym o ich nawyki zakupowe przed nowym rokiem szkolnym 2026. Wyniki rysują portret polskiej rodziny, która podchodzi do powrotu do szkoły z realistycznym nastawieniem - i sprytnie szuka oszczędności.

REKLAMA

REKLAMA

Kobiety są skłonne wydać więcej na wyprawkę

Ile kosztuje polskie dziecko przed pierwszym dzwonkiem? Najczęściej - od 500 do 1000 złotych. Tak odpowiada aż 42% rodziców, czyniąc ten przedział cenowy wyraźnym centrum ciężkości polskich wydatków szkolnych. Kolejne 35% deklaruje budżet 200–500 zł, a 14% przekracza barierę tysiąca złotych. Tylko 9% udaje się zamknąć w kwocie poniżej 200 zł. Łącznie aż 56% polskich rodziców wydaje na wyprawkę jednego dziecka powyżej 500 złotych.

Kobiety częściej wskazują wyższe kwoty - 14% mam deklaruje budżet 1000–2000 zł, wobec zaledwie 9% ojców. Być może matki uwzględniają więcej kategorii - ubrania, buty, akcesoria - podczas gdy ojcowie skupiają się na przyborach i plecaku. Osobne i zaskakujące odkrycie: wydatki na wsi są wyższe niż w miastach. Aż 17% mieszkańców wsi deklaruje budżet 1000–2000 zł, wobec 10% w dużych miastach. To obala popularny mit, że to miejskie rodziny więcej inwestują w szkołę.

Gdzie Polacy kupują wyprawki szkolne?

Trzy kanały są niemal równoważne: galeria handlowa (32%), internet (28%) i dyskonty (27%). Żaden nie dominuje wyraźnie. Galerie z markami Smyk, H&M, Reserved czy Pepco ciągle prowadzą, ale ich przewaga jest zaskakująco mała. Dyskonty - Biedronka, Lidl, Aldi - z wynikiem 27% to niemal tyle, co internet. Akcje “back to school” w tych sieciach trafiają w bardzo czuły punkt: przystępną cenę i wygodę jednego miejsca. Ciekawa różnica: mieszkańcy dużych miast rządzą w internecie (37%), a mieszkańcy wsi i małych miast - w dyskontach i galeriach. Temu i Shein przy zakupach szkolnych wypadają niemal niewidocznie - zaledwie 1% wskazań. Na razie plecak kupujemy lokalnie.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Najdroższe w wyprawce szkolnej - ubrania i buty

Co najbardziej boli portfel przy powrocie do szkoły? Ubrania i obuwie wskazuje aż 49% rodziców - to zdecydowany lider, identyczny u kobiet i mężczyzn. Szkoła to nie tylko nauka - to też miejsce, w którym dzieci muszą wyglądać. Podręczniki są na drugim miejscu (42%), plecak na trzecim (39%). Interesujący rozłam geograficzny: mieszkańcy wsi są bardziej obciążeni przyborami (45%) niż mieszkańcy dużych miast (27%) - możliwe, że szkoły w mniejszych miejscowościach mniej zapewniają z własnych zasobów. Elektronika trafia na listę u 15%, i tu niespodzianka: kobiety wskazują ją dwukrotnie częściej niż mężczyźni (21% vs 9%).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy Polacy kupują wyprawkę szkolną?

Aż 51% rodziców zaczyna zakupy w sierpniu, a kolejne 17% - w ostatnim tygodniu przed wrześniem. Razem to 68% wszystkich rodziców, którzy przygotowania zostawiają na ostatni miesiąc wakacji lub jeszcze później. Z wyprzedzeniem planuje mniejszość: 22% startuje w lipcu, a zaledwie 6% już w czerwcu. Ciekawa różnica płciowa: mężczyźni częściej planują w lipcu (27% vs 17% kobiet), ale kobiety częściej kupują na bieżąco (8% vs 1%). Ojcowie “planują” wcześniej - ale to matki domykają listy w ostatniej chwili.

Ile kosztuje wyprawka szkolna?

To badanie opinii publicznej pokazuje polskie rodziny w momencie jednego z najważniejszych finansowych sprawdzianów roku. Wnioski są jasne: wyprawka szkolna kosztuje od 500 do 1000 zł, jest robiona w sierpniu, w galerii, internecie lub dyskoncie - i najbardziej uderza w budżet na ubrania, nie podręczniki. Trzy zaskakujące odkrycia dla każdego, kto śledzi rynek: dyskonty są realną siłą w back to school (27% — tyle co internet), wieś wydaje więcej niż miasto, a ubrania biją podręczniki z wynikiem niemal 50%.

Metodologia badania

Data badania: 24-26 lipca 2026 r. Dobór próby: N = 565 rodziców/opiekunów dzieci w wieku szkolnym (6–18 lat) lub uczniów/studentów. Respondenci bez dzieci w wieku szkolnym wykluczeni z analizy

Źródło: Europion Polska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
Wyprawka do przedszkola dla 3-latka 2026 [LISTA]
Wyprawka do przedszkola dla 3-latka 2026 [LISTA]
Wyprawka do przedszkola dla 4-latka 2026 [LISTA]
Wyprawka do przedszkola dla 4-latka 2026 [LISTA]
Wyprawka do przedszkola dla 5-latka w 2026 r. [LISTA]
Wyprawka do przedszkola dla 5-latka w 2026 r. [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zwolnienie z WF w roku szkolnym 2026/2027. Nie zawsze oznacza, że uczeń może zostać w domu
25 sie 2026

Zbliżający się rok szkolny oznacza dla wielu rodziców nie tylko zakup podręczników i przyborów, ale również uporządkowanie spraw zdrowotnych dziecka. Jedną z częstszych kwestii jest zwolnienie z wychowania fizycznego. Nie zawsze jednak dokument od lekarza oznacza całkowity zakaz uczestniczenia w lekcjach. Przepisy przewidują różne sytuacje, a znaczenie ma zarówno zakres ograniczeń zdrowotnych, jak i decyzja dyrektora szkoły.
Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - ważne daty - matury, egzamin ósmoklasisty, ferie
25 sie 2026

Rok szkolny 2026/2027 tradycyjnie rozpocznie się 1 września. W tym roku dzień ten przypada we wtorek. Znane jest już kalendarium nowego roku szkolnego, w tym daty ważnych egzaminów.

Czy religia będzie obowiązkowa od września 2026 r.? KEP walczy o przywrócenie wyższego wymiaru. Nie zgadza się na obowiązkową edukację zdrowotną
25 sie 2026

Czy religia będzie obowiązkowa od września 2026 r.? Przedstawiciele w imieniu Konferencji Episkopatu Polski walczą o przywrócenie wyższego wymiaru lekcji religii w szkołach. Nie zgadzają się również na obowiązkową edukację zdrowotną - wyznaczenie nieobowiązkowego modułu jest niewystarczające.
Zmiany w sposobie oceniania od 1 września. Nowe zasady obejmą każdego ucznia. Szefowa MEN podpisała rozporządzenie
25 sie 2026

Nowelizacja przepisów o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów wprowadza nowość w kryteriach wystawiania oceny z zachowania. Nauczyciel będzie mógł uwzględnić systematyczność ucznia w wykonywaniu prac domowych przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

REKLAMA

Gdzie Polacy kupują szkolne wyprawki? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Jak sprytnie szukać oszczędności?
25 sie 2026

Gdzie Polacy najczęściej kupują szkolne wyprawki? Ile na nie wydają? Co wymaga największych nakładów finansowych? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Oto kilka ciekawych wniosków z przeprowadzonego badania. Sprawdź, jak sprytnie szukać oszczędności.
Dziecko nie może być reklamą placówki. Zasady publikowania zdjęć w żłobku
25 sie 2026

Żłobki będą musiały zmienić zasady publikowania zdjęć dzieci. Sama zgoda rodzica nie wystarczy, aby placówka mogła zamieścić fotografię dziecka na swojej stronie internetowej, Facebooku czy Instagramie. Nowe przepisy wprowadzają wprost zakaz publicznego udostępniania wizerunku dziecka przez żłobek.
Matura poprawkowa 2026. Tysiące uczniów podchodzą do egzaminów
24 sie 2026

W poniedziałek i we wtorek odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne: w poniedziałek - pisemne, we wtorek - ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało 49,9 tys. maturzystów – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Jakie produkty żywnościowe będą mogły być od września sprzedawane na terenie szkoły?
24 sie 2026

Poza sposobem komponowaniem jadłospisów w stołówkach od września zmienia się też grupa produktów, która może być sprzedawana na terenie szkoły. Modyfikacje zmierzają do ograniczenia ilości cukrów, tłuszczów i soli w sprzedawanych artykułach, a także produktów wysokoprzetworzonych.

REKLAMA

5 uczelni w Polsce, które dają najlepszy start na rynku pracy [Ranking]
22 sie 2026

Jakie 5 uczelni w Polsce daje najlepszy start na rynku pracy? Oto ranking, który bierze pod uwagę m.in. wynagrodzenia, czas potrzebny na znalezienie pracy, ryzyko bezrobocia, przedsiębiorczość i kontynuowanie kształcenia przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych.

Wolne od 23 grudnia aż do 7 stycznia. Kto zyska aż 15 dni odpoczynku na przełomie 2026/2027?
25 sie 2026

Boże Narodzenie 2026 przyniesie dłuższy odpoczynek uczniom. Oficjalna zimowa przerwa świąteczna zakończy się wprawdzie 31 grudnia, ale układ dat w kalendarzu sprawi, że do szkolnych ławek będzie można wrócić dopiero kilka dni później. W wielu placówkach wolne potrwa jeszcze dłużej, bo aż 15 dni. W artykule również najważniejsze daty z kalendarza MEN na rok szkolny 2026/2027.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA