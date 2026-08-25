Gdzie Polacy kupują szkolne wyprawki? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Jak sprytnie szukać oszczędności?

Gdzie Polacy najczęściej kupują szkolne wyprawki? Ile na nie wydają? Co wymaga największych nakładów finansowych? Kobiety są skłonne wydać więcej niż mężczyźni. Oto kilka ciekawych wniosków z przeprowadzonego badania. Sprawdź, jak sprytnie szukać oszczędności.

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Kupowanie szkolnej wyprawki

Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim jeden z największych wydatków roku dla polskich rodzin - wyprawka szkolna. Ile naprawdę kosztuje posłanie dziecka do szkoły? Gdzie Polacy robią zakupy przed nowym rokiem? I czy chińskie platformy jak Temu przejęły już rynek szkolny? Najnowsze badanie opinii publicznej Europion Polska przynosi odpowiedzi - i kilka naprawdę zaskakujących odkryć. Europion Polska zapytał rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym o ich nawyki zakupowe przed nowym rokiem szkolnym 2026. Wyniki rysują portret polskiej rodziny, która podchodzi do powrotu do szkoły z realistycznym nastawieniem - i sprytnie szuka oszczędności.

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Kobiety są skłonne wydać więcej na wyprawkę

Ile kosztuje polskie dziecko przed pierwszym dzwonkiem? Najczęściej - od 500 do 1000 złotych. Tak odpowiada aż 42% rodziców, czyniąc ten przedział cenowy wyraźnym centrum ciężkości polskich wydatków szkolnych. Kolejne 35% deklaruje budżet 200–500 zł, a 14% przekracza barierę tysiąca złotych. Tylko 9% udaje się zamknąć w kwocie poniżej 200 zł. Łącznie aż 56% polskich rodziców wydaje na wyprawkę jednego dziecka powyżej 500 złotych.

Kobiety częściej wskazują wyższe kwoty - 14% mam deklaruje budżet 1000–2000 zł, wobec zaledwie 9% ojców. Być może matki uwzględniają więcej kategorii - ubrania, buty, akcesoria - podczas gdy ojcowie skupiają się na przyborach i plecaku. Osobne i zaskakujące odkrycie: wydatki na wsi są wyższe niż w miastach. Aż 17% mieszkańców wsi deklaruje budżet 1000–2000 zł, wobec 10% w dużych miastach. To obala popularny mit, że to miejskie rodziny więcej inwestują w szkołę.

Gdzie Polacy kupują wyprawki szkolne?

Trzy kanały są niemal równoważne: galeria handlowa (32%), internet (28%) i dyskonty (27%). Żaden nie dominuje wyraźnie. Galerie z markami Smyk, H&M, Reserved czy Pepco ciągle prowadzą, ale ich przewaga jest zaskakująco mała. Dyskonty - Biedronka, Lidl, Aldi - z wynikiem 27% to niemal tyle, co internet. Akcje “back to school” w tych sieciach trafiają w bardzo czuły punkt: przystępną cenę i wygodę jednego miejsca. Ciekawa różnica: mieszkańcy dużych miast rządzą w internecie (37%), a mieszkańcy wsi i małych miast - w dyskontach i galeriach. Temu i Shein przy zakupach szkolnych wypadają niemal niewidocznie - zaledwie 1% wskazań. Na razie plecak kupujemy lokalnie.

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Najdroższe w wyprawce szkolnej - ubrania i buty

Co najbardziej boli portfel przy powrocie do szkoły? Ubrania i obuwie wskazuje aż 49% rodziców - to zdecydowany lider, identyczny u kobiet i mężczyzn. Szkoła to nie tylko nauka - to też miejsce, w którym dzieci muszą wyglądać. Podręczniki są na drugim miejscu (42%), plecak na trzecim (39%). Interesujący rozłam geograficzny: mieszkańcy wsi są bardziej obciążeni przyborami (45%) niż mieszkańcy dużych miast (27%) - możliwe, że szkoły w mniejszych miejscowościach mniej zapewniają z własnych zasobów. Elektronika trafia na listę u 15%, i tu niespodzianka: kobiety wskazują ją dwukrotnie częściej niż mężczyźni (21% vs 9%).

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Kiedy Polacy kupują wyprawkę szkolną?

Aż 51% rodziców zaczyna zakupy w sierpniu, a kolejne 17% - w ostatnim tygodniu przed wrześniem. Razem to 68% wszystkich rodziców, którzy przygotowania zostawiają na ostatni miesiąc wakacji lub jeszcze później. Z wyprzedzeniem planuje mniejszość: 22% startuje w lipcu, a zaledwie 6% już w czerwcu. Ciekawa różnica płciowa: mężczyźni częściej planują w lipcu (27% vs 17% kobiet), ale kobiety częściej kupują na bieżąco (8% vs 1%). Ojcowie “planują” wcześniej - ale to matki domykają listy w ostatniej chwili.

Ile kosztuje wyprawka szkolna?

To badanie opinii publicznej pokazuje polskie rodziny w momencie jednego z najważniejszych finansowych sprawdzianów roku. Wnioski są jasne: wyprawka szkolna kosztuje od 500 do 1000 zł, jest robiona w sierpniu, w galerii, internecie lub dyskoncie - i najbardziej uderza w budżet na ubrania, nie podręczniki. Trzy zaskakujące odkrycia dla każdego, kto śledzi rynek: dyskonty są realną siłą w back to school (27% — tyle co internet), wieś wydaje więcej niż miasto, a ubrania biją podręczniki z wynikiem niemal 50%.

Metodologia badania

Data badania: 24-26 lipca 2026 r. Dobór próby: N = 565 rodziców/opiekunów dzieci w wieku szkolnym (6–18 lat) lub uczniów/studentów. Respondenci bez dzieci w wieku szkolnym wykluczeni z analizy

Źródło: Europion Polska