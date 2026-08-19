Wyprawka do przedszkola dla 4-latka 2026 [LISTA]

Koniec sierpnia to czas kupowania wyprawek dla dzieci uczących się w szkole i przedszkolaków. Co zawiera przykładowa lista rzeczy niezbędnych do przedszkola dla 4-latka w 2026 roku?

4-latek w przedszkolu

Od września 2026 roku do grup czterolatków w przedszkolach idą dzieci urodzone w 2022 roku. Zwykle dzieci te już nie śpią w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dlatego wyprawka nie przewiduje rzeczy do spania. Warto jednak przygotować dwa komplety ubranek na zmianę na wszelki wypadek. Czterolatki często się brudzą. Bardzo ważne są wygodne kapcie do chodzenia po przedszkolu. Dobrze jeśli dziecko jest w stanie samodzielnie je zakładać (np. kapcie na rzep). W okresie jesiennym warto zostawić dziecku w szatni kalosze oraz kurteczkę przeciwdeszczową z kapturem.

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Wyprawka do przedszkola dla 4-latka [LISTA]

Oto przykładowa lista wyprawkowa dla czterolatka w 2026 roku:

1. Do przebrania:

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2 komplety ubrań na zmianę (warto uwzględnić dwa rodzaje ubrań - na cieplejsze i chłodniejsze dni, pamiętajmy o majteczkach)

3. Do ćwiczeń:

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wygodne krótkie spodenki lub legginsy

bluzeczka z krótkim rękawkiem (najlepiej obydwie rzeczy spakować w worek)

4. Chusteczki:

suche wyciągane

mokre

5. Do prac plastycznych:

kredki pastelowe 12 kolorów

kredki świecowe

farby plakatowe w tubkach

3 różne pędzle do farb

plastelina 12 kolorów

klej w sztyfcie

klej magiczny

blok techniczny biały A4

blok techniczny kolorowy A4

ryza białego papieru A4

ryza kolorowego papieru A4

teczka z gumką na prace plastyczne A4

Pracę z dziećmi w przedszkolach ułatwia podpisywanie wszystkich możliwych rzeczy. Niektóre potrafią się dublować albo dzieci nie pamiętają, co do nich należy.