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Wyprawka do przedszkola dla 4-latka 2026 [LISTA]

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19 sierpnia 2026, 17:57
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wyprawka dla 4-latka czterolatka do przedszkola lista 2026
Wyprawka do przedszkola dla 4-latka 2026 [LISTA]
Shutterstock

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Koniec sierpnia to czas kupowania wyprawek dla dzieci uczących się w szkole i przedszkolaków. Co zawiera przykładowa lista rzeczy niezbędnych do przedszkola dla 4-latka w 2026 roku?

4-latek w przedszkolu

Od września 2026 roku do grup czterolatków w przedszkolach idą dzieci urodzone w 2022 roku. Zwykle dzieci te już nie śpią w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dlatego wyprawka nie przewiduje rzeczy do spania. Warto jednak przygotować dwa komplety ubranek na zmianę na wszelki wypadek. Czterolatki często się brudzą. Bardzo ważne są wygodne kapcie do chodzenia po przedszkolu. Dobrze jeśli dziecko jest w stanie samodzielnie je zakładać (np. kapcie na rzep). W okresie jesiennym warto zostawić dziecku w szatni kalosze oraz kurteczkę przeciwdeszczową z kapturem.

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Wyprawka do przedszkola dla 4-latka [LISTA]

Oto przykładowa lista wyprawkowa dla czterolatka w 2026 roku:

1. Do przebrania:

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  • 2 komplety ubrań na zmianę (warto uwzględnić dwa rodzaje ubrań - na cieplejsze i chłodniejsze dni, pamiętajmy o majteczkach)

3. Do ćwiczeń:

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  • wygodne krótkie spodenki lub legginsy
  • bluzeczka z krótkim rękawkiem (najlepiej obydwie rzeczy spakować w worek)

4. Chusteczki:

  • suche wyciągane
  • mokre

5. Do prac plastycznych:

  • kredki pastelowe 12 kolorów
  • kredki świecowe
  • farby plakatowe w tubkach
  • 3 różne pędzle do farb
  • plastelina 12 kolorów
  • klej w sztyfcie
  • klej magiczny
  • blok techniczny biały A4
  • blok techniczny kolorowy A4
  • ryza białego papieru A4
  • ryza kolorowego papieru A4
  • teczka z gumką na prace plastyczne A4

Pracę z dziećmi w przedszkolach ułatwia podpisywanie wszystkich możliwych rzeczy. Niektóre potrafią się dublować albo dzieci nie pamiętają, co do nich należy.

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Źródło: INFOR
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