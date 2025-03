Od 1 września 2025 r. nowy przedmiot w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Nowy przedmiot - technik gospodarki nieruchomościami – zostanie dodany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Nowy kierunek pojawi się w szkołach od 1 września 2025 r.

Nowy zawód w projekcie nowelizacji rozporządzenia

W projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pojawił się zapis o nowym przedmiocie – technik gospodarki nieruchomościami. W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „Technik gospodarki nieruchomościami” jest odpowiedzią na realne potrzeby środowiska zawodowego. Wynikają one z braku wykwalifikowanej kadry pomocniczej w sprawach związanych z obsługą rynku nieruchomości.

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej, z postulatem kształcenia w systemie oświaty w nowym zawodzie wystąpiła Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, która poprzedziła swój wniosek badaniem ankietowym skierowanym głównie do firm związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz zarządzaniem nieruchomościami. Podsumowując wyniki badania ankietowego stwierdzono, że na rynku nieruchomości istnieje przestrzeń na wprowadzenie nowego zawodu. Pomysł wprowadzenia zawodu „Technik gospodarki nieruchomościami” spotkał się z bardzo dobrym odbiorem osób pracujących na co dzień w branży nieruchomości.

Technik gospodarki nieruchomościami

Technik gospodarki nieruchomościami będzie odpowiedzialny za obsługę techniczną i ekonomiczną nieruchomości, przyjmowanie nieruchomości w zarząd, obsługę nieruchomości z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, realizację czynności i podejmowanie decyzji dotyczących utrzymania obiektów budowlanych w niepogorszonym stanie. Ponadto do jego zadań będzie należało sporządzanie dokumentacji dotyczącej wyceny nieruchomości oraz posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowych budynków.

Absolwent nowego kierunku będzie przygotowany do obsługi technicznej nieruchomości, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, do przejmowania i rozliczenia nieruchomości oraz jej użytkowników, obsługi klienta w zakresie bezpiecznej transakcji kupna i sprzedaży, najmu i wynajmu nieruchomości, a także analizy rynku nieruchomości. W zakresie działań koncepcyjnych będzie on opracowywał dane dla wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, spółdzielni mieszkaniowych, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego. Będzie on również odpowiadał za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym mu obszarze działania.

Nowy kierunek ma pojawić się w szkołach od 1 września 2025 r.

