Świadczenie "Aktywnie w żłobku": Limity dofinansowań dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2025 r.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” jest jednym ze świadczeń realizowanych w ramach programu „Aktywny rodzic”. Na świadczenie „Aktywnie w żłobku” nałożone są pewne limity dofinansowań. Jak należy policzyć wysokość opłaty w żłobku?

Świadczenie "aktywnie w żłobku" przyznawane jest na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziennego, albo jest objęte opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego. Nie ma dolnego limitu wiekowego dziecka, na które może zostać przyznane świadczenie „aktywnie w żłobku”. Warunkiem jest uczęszczanie do żłobka, klubu dziecięcego, lub do dziennego opiekuna. Określony został za to górny próg wiekowy. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Świadczenie "aktywnie w żłobku": kwota

To świadczenie przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość tego świadczenia wynosi do 1900 zł miesięcznie. Nie może przekraczać wysokości opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jest ono przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna, lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek, świadczenie "aktywnie w żłobku" jest wypłacane rodzicowi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie bezgotówkowej na wskazany przez rodzica numer rachunku płatniczego.

Świadczenie "aktywnie w żłobku": limity

Świadczenie "aktywnie w żłobku" ma jednak pewne limity. Świadczenie to Przysługuje w przypadku, gdy wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumiany jako 120 proc. uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna obliczanych na podstawie informacji, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość powyższego kosztu jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w terminie do dnia 31 marca danego roku na okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Limit opłaty wnoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uprawniający do świadczenia „aktywnie w żłobku” do 31 marca 2025 r. wynosi 2200 zł. Dotyczy on ostatecznej kwoty ponoszonej przez rodzica, przed wprowadzeniem dofinansowania z ustawy. Nie jest wliczana opłata za wyżywienie. Podmiot prowadzący opiekę określając wysokość opłaty podstawowej za pobyt nie wlicza opłaty za wyżywienie oraz nie odejmuje ulg wprowadzanych przez podmiot prowadzący, dotacji gminy.

Opłata podstawowa (cennikowa, przed zniżkami i ulgami) w żłobku może być wyższa niż wyżej wymieniony limit pod warunkiem, że opłata ponoszona przez rodzica nie przekracza tego limitu.

Przykłady dotyczące sytuacji, w której instytucja nie korzysta z dofinansowania w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 r.

Resort rodziny wskazał przykłady, dzięki którym można w prosty sposób zrozumieć jak należy policzyć wysokość opłaty w żłobku, by rodzic mógł skorzystać ze świadczenia "aktywnie w żłobku".

Przykład 1.

Podmiot ustala wysokość opłaty podstawowej (cennikowej) na poziomie 2200 zł.

Instytucja opieki nie bierze udziału w Programie Aktywny Maluch 2022-2029,

nie otrzymuje dofinansowania z gminy i z innych środków publicznych,

nie udziela ulg

Rodzic po 1 października 2024 r. może otrzymać dofinansowanie do 1500 zł „aktywnie w żłobku”.

Opłaty ponoszone przez rodzica od 1 października 2024 r.:

2200 zł – 1500 zł (świadczenia „aktywnie w żłobku”) = 700 zł opłaty za pobyt ponoszonej przez rodzica.

Przykład 2.

Podmiot ustala wysokość opłaty podstawowej (cennikowej) na poziomie 3000 zł.

Instytucja opieki nie bierze udziału w Programie Aktywny Maluch 2022-2029.

Żłobek otrzymuje z gminy dofinansowanie do obniżenia opłat ponoszonych przez rodzica w wysokości 1000 zł na jedno miejsce opieki.

Opłata ponoszona przez rodzica to 3000 zł – 1000 zł = 2000 zł.

Opłata mieści się w limicie o którym mowa wyżej, a zatem rodzic może otrzymać świadczenie „aktywnie w żłobku”. Po obniżeniu opłaty rodzic będzie ponosił opłatę w wysokości: 2000 zł – 1500 zł = 500 zł.

Przykład 3.

Podmiot ustala wysokość opłaty podstawowej (cennikowej) na poziomie 3500 zł.

Gmina udziela dofinansowania 500 zł na obniżenie opłat rodzica.

Opłata rodzica:

3500 zł – 500 zł = 3000 zł

Rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia „aktywnie w żłobku”, bo opłata przekracza limit 2200 zł o 800 zł.

Przykłady dotyczące sytuacji, w której instytucja korzysta z dofinansowania w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 r.

Podmiot prowadzący opiekę określając wysokość opłaty podstawowej za pobyt nie wlicza opłaty za wyżywienie oraz nie odejmuje ulg wprowadzanych przez podmiot prowadzący, dotacji gminy, dofinansowania do funkcjonowania z Programu Aktywny Maluch 2022-2029 pokrywanego ze środków FERS. Limit miesięcznej opłaty za pobyt dziecka obowiązujący w pierwszym półroczu 2025 r. wynosi 2230 zł.

Przykład 1.

Żłobek utworzony w ramach programu Aktywny Maluch i spełnia warunki na otrzymanie dofinansowania FERS.

Podmiot przy spełnieniu warunków programu może otrzymać dofinansowanie FERS w wysokości 836 zł.

Rodzic po 1 października może otrzymać dofinansowanie do 1500 zł „aktywnie w żłobku”.

2010 zł – 836 zł = 1 174 zł.

Jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie „aktywnie w żłobku” i zostanie mu ono przyznane, będzie mógł skorzystać z dofinansowania w wysokości ww. różnicy. Oznacza to, że w tym przypadku rodzic nie ponosi opłaty za sprawowaną opiekę.

Przykład 2.

Miejsca opieki utworzone z programu Aktywny Maluch 2022-2029:

Podmiot ustala wysokość opłaty podstawowej dla tych miejsc 2010 zł.

Rada gminy przyjęła uchwałę o przyznaniu dofinansowania instytucji opieki w wysokości np. 500 zł na obniżenie opłat ponoszonych przez rodzica.

Opłaty:

2010 zł – 500 zł = 1510 zł (dof. z gminy)

1510 zł – 836 zł = 674 zł (dof. z FERS)

Świadczenie „aktywnie w żłobku” wyniesie 674 zł. Rodzic nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Przykład 3.

Miejsca opieki utworzone z programu Aktywny Maluch 2022-2029:

Podmiot ustala wysokość opłaty 2010 zł.

Rada gminy przyjęła uchwałę o przyznaniu dofinansowania instytucji opieki w wysokości np. 500 zł na obniżenie opłat ponoszonych przez rodzica.

Podmiot przyznaje zniżkę w wysokości 200 zł z tytułu uczęszczania rodzeństwa.

Opłaty:

2010 zł – 500 zł = 1510 zł (dof. z gminy)

1510 zł – 200 zł = 1310 zł (ulga własna podmiotu)

1310 zł – 836 zł = 474 zł (dof. z FERS)

Świadczenie „aktywnie w żłobku” wyniesie 474 zł. Rodzic nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki.