Nowela zakłada m.in. wyższe odprawy dla nauczycieli, rozszerzy grupę uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego, ujednolici tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zawodowych oraz zwiększy uprawnienia dyrektorów szkół w zakresie nadawania dostępów. Przewidziano również zmiany w zasadach przyznawania nagród jubileuszowych i dydaktycznych oraz poszerzenie zakresu danych wykorzystywanych w monitorowaniu losów absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Zgodnie z art. 47 Karty Nauczyciela, za wieloletnią pracę nauczyciele otrzymują nagrody jubileuszowe w następującej wysokości:

75 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy,

100 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy,

150 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy,

200 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 35 lat pracy,

250 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy.

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli od 1 stycznia 2026 r. Co się zmieni? [PROJEKT]

Projektowana nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela przewiduje istotne zmiany w systemie nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Zgodnie z propozycją, wysokość nagrody za 40 lat pracy ma zostać podniesiona z dotychczasowych 250 proc. do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Co więcej, planuje się wprowadzenie nowego progu — nagrody za 45 lat pracy zawodowej w wysokości aż 400 proc. miesięcznej pensji. Celem zmian jest nie tylko docenienie wieloletniego zaangażowania pedagogów, ale również wzmocnienie motywacji do pozostania w zawodzie w obliczu postępujących problemów kadrowych w oświacie.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, projekt zakłada zmiany dotyczące nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Będzie:

nagroda jubileuszowa w wysokości 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy,

nagroda jubileuszowa w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 45 lat pracy.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 września 2025 r. Jednakże zmiany dotyczące nagród jubileuszowych, nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przewidzianych w budżetach wojewodów, wyższych odpraw, rozszerzenia grupy uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uprawnień dla dyrektorów szkół związanych z udzieleniem upoważnienia i przyznania danych dostępowych, a także zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu danych rejestrowych wykorzystywanych w monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Zaś zmiany dotyczące ujednolicenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych wejdą w życie dopiero 1 września 2026 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Nr w wykazie prac UD 199)