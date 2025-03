Pasja czy pragmatyzm - czym kierować się wybierając profil w szkole średniej?

Wybór ścieżki edukacyjnej w szkole średniej to jedna z pierwszych poważnych decyzji, przed którą stają młodzi ludzie i ich rodzice. Czy postawić na rozwój pasji dającej radość i motywację, czy może skupić się na praktycznym przygotowaniu do przyszłej kariery? W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy oraz rosnącej presji na sukces akademicki i zawodowy dylemat ten staje się coraz trudniejszy. Złoty środek mogą stanowić rozwiązania łączące elastyczność z międzynarodowymi możliwościami edukacyjnymi.

rozwiń >

Pasja kontra pragmatyzm – co mówią badania?

Uczniowie, którzy uczą się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, osiągają według raportu NACAC średnio o 15% lepsze wyniki w nauce. Raport McKinsey & Company „Jobs of Tomorrow” wskazuje natomiast, że do 2030 roku aż 65% zawodów będzie wymagało umiejętności technicznych lub analitycznych. To skłania z kolei do wyboru bardziej „przyszłościowych” kierunków, takich jak STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka). Kluczowe jest zrozumienie, że pasja i wymagane przez rynek kompetencje nie muszą się wykluczać. Mogą się natomiast uzupełniać, jeśli podejdziemy do wyboru świadomie.

REKLAMA

Autopromocja

Rozpoznanie siebie – pierwszy krok do decyzji

Pierwszym krokiem do świadomego wyboru jest autorefleksja. Psychologowie edukacyjni, tacy jak dr John Hattie, autor Visible Learning, podkreślają znaczenie samoświadomości uczniów. Zrozumienie własnych mocnych stron, zainteresowań i długoterminowych celów to fundament efektywnej nauki.

Warto zadać sobie pytania: Co sprawia mi przyjemność? W czym jestem dobry? Jakie umiejętności chcę rozwijać? Rodzice mogą wspierać ten proces, inicjując rozmowy z doradcami zawodowymi lub sięgając po testy predyspozycji, takie jak Strong Interest Inventory.



Dobrym przykładem są historie Kacpra Potulskiego i Igora Brzyskiego - dwóch utalentowanych młodych piłkarzy, którzy świadomie łączą edukację z karierą sportową. Kacper, reprezentant Polski U-19 i zawodnik niemieckiego klubu 1. FSV Mainz 05, swoją piłkarską drogę rozpoczynał w akademii Lechii Gdańsk, a później grał w Legii Warszawa. Od lipca 2023 roku trenuje i rozwija się w Niemczech, a w styczniu 2025 roku zadebiutował w pierwszym zespole Mainz podczas sparingu z Eintrachtem Frankfurt. Równolegle kontynuuje naukę w JDJ International Open Schools, korzystając z elastycznego amerykańskiego systemu edukacyjnego. Dzięki temu może efektywnie godzić wymagające treningi z nauką na wysokim poziomie.



Podobnie Igor, po prestiżowym transferze do włoskiego Torino Football Club, wybrał JDJ International Open Schools, aby łączyć intensywną karierę sportową z nauką.



Dzięki spersonalizowanym modułom lekcyjnym oraz indywidualnemu wsparciu online od nauczycieli z USA, zarówno Kacper, jak i Igor mogą uczyć się we własnym tempie, elastycznie dopasowując naukę do wymagającego trybu życia sportowca. Mają możliwość realizacji materiału o dowolnej porze i w wybranych przez siebie dniach, a w razie potrzeby mogą wydłużyć rok szkolny lub skrócić go, kończąc wymagane prace przed terminem.



Ich historie pokazują, że pasja i rozwój zawodowy nie muszą się wykluczać – odpowiednio dobrana edukacja może wspierać zarówno sportowe ambicje, jak i przygotowanie do przyszłości.

Elastyczność w edukacji

Tradycyjny podział na profile – humanistyczny, ścisły czy biologiczno-chemiczny – coraz częściej ustępuje miejsca bardziej elastycznym modelom kształcenia. W USA system edukacyjny stawia na indywidualizację, umożliwiając uczniom łączenie różnorodnych przedmiotów - od kreatywnego pisania po zaawansowane kursy matematyki (np. w ramach rozszerzeń Advanced Placement). Na przykład wirtualne liceum amerykańskie JDJ International Open Schools oferuje bogaty wybór przedmiotów fakultatywnych – od przedsiębiorczości, psychologii i marketingu, przez antropologię, po zarządzanie stresem i wiele innych. Dzięki temu uczniowie mają możliwość eksplorowania różnych dziedzin, jednocześnie budując solidne fundamenty pod przyszłe studia i karierę. Elastyczna nauka online i możliwość uzyskania American High School Diploma dają Kacprowi i Igorowi szansę na rozwój sportowy, bez konieczności rezygnacji z wysokiego poziomu edukacji podczas zawodowego uprawiania sportu w szkole średniej



Ponadto, wybierając przedmioty z akredytacją NCAA, młodzi sportowcy zyskują możliwość ubiegania się o stypendia sportowe na prestiżowych uniwersytetach w USA.

Wymagania rynku pracy a pasja – jak znaleźć równowagę?

Decydując się na profil edukacyjny, warto uwzględnić aktualne trendy rynkowe. Światowa Organizacja Pracy (ILO) prognozuje, że w najbliższej dekadzie wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja czy zdrowie psychiczne. Jednocześnie umiejętności miękkie – kreatywność, współpraca, zarządzanie czasem – pozostają kluczowe niezależnie od branży.



To pokazuje, że pasja i pragmatyzm nie muszą się wykluczać. Niezależnie od obranej ścieżki, warto rozwijać kompetencje uniwersalne, takie jak komunikacja czy umiejętność adaptacji, które zwiększają szanse na sukces na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Rola rodziców – wsparcie, nie presja

Rodzice odgrywają kluczową rolę w procesie wyboru ścieżki edukacyjnej, jednak ich wpływ powinien być wyważony i wspierający, a nie nakazowy. Badanie University of Illinois wykazało, że nadmierna presja na wybór „praktycznego” profilu zwiększa ryzyko wypalenia u uczniów o 20% oraz może obniżać ich motywację do nauki.



Zamiast narzucać konkretne rozwiązania, warto wspólnie analizować różne możliwości, uwzględniając zarówno pasje dziecka, jak i realistyczne perspektywy zawodowe. Pomocne mogą być rozmowy z mentorami, doradcami zawodowymi czy absolwentami danej ścieżki, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami. Kluczowe jest stworzenie atmosfery otwartości, w której dziecko poczuje, że jego zdanie ma znaczenie, a edukacja nie jest jedynie drogą do spełnienia oczekiwań innych, lecz przede wszystkim narzędziem do realizacji własnych ambicji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praktyczne kroki do podjęcia decyzji

Pierwszym krokiem jest zebranie informacji – warto dokładnie przeanalizować ofertę szkół oraz możliwości dalszego rozwoju, aby świadomie podjąć decyzję. Kolejnym elementem jest testowanie swoich pasji poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, kursach online lub warsztatach, które pozwolą lepiej zrozumieć, co naprawdę sprawia satysfakcję. Nieocenioną pomocą mogą być także konsultacje z doradcami edukacyjnymi, którzy wskażą potencjalne ścieżki kariery i pomogą dopasować je do indywidualnych predyspozycji. Warto również pamiętać o planie B – wybór profilu, który pozostawia przestrzeń na elastyczność, daje możliwość modyfikacji ścieżki edukacyjnej w przyszłości i dostosowania jej do zmieniających się zainteresowań oraz trendów rynkowych.

Wybór to proces, nie wyrok

Wybór profilu w szkole średniej nie determinuje całej przyszłości – to dopiero pierwszy krok na drodze do samopoznania i budowania kariery. Kluczowe jest znalezienie równowagi między tym, co motywuje i inspiruje, a tym, co daje realne perspektywy zawodowe. Elastyczne podejście do edukacji, otwarte na pasje i indywidualne potrzeby, pozwala skutecznie łączyć rozwój osobisty z przygotowaniem do przyszłości. Niezależnie od priorytetów, dobrze przemyślana decyzja to inwestycja, która przynosi korzyści przez całe życie.

Kryterium Tradycyjne liceum w Polsce JDJ International Open Schools (Amerykańskie Liceum Online Full Time Program) Program nauczania Ustrukturyzowany program oparty na profilach, z określonym zestawem przedmiotów Elastyczna oferta programowa – możliwość wyboru i łączenia przedmiotów, zarówno fakultatywnych (electives), jak i spośród obowiązkowych grup przedmiotowych, zgodnie z zainteresowaniami i planami rozwoju ucznia Tryb nauki Stacjonarny, z ustalonym harmonogramem zajęć, sprzyjający systematyczności W pełni online, z elastycznym grafikiem i możliwością realizacji materiału we własnym tempie Możliwość łączenia edukacji z karierą Ograniczona – wymaga dostosowania się do sztywnego harmonogramu zajęć Ułatwiona – elastyczny model umożliwia dostosowanie harmonogramu nauki do aktywności zawodowych lub sportowych Planowanie ścieżki kariery Wsparcie w planowaniu dalszej edukacji zależne od dostępnych zasobów szkoły Indywidualny mentoring – kompleksowe wsparcie w określaniu celów edukacyjnych i zawodowych oraz budowaniu ścieżki rozwoju Język nauczania Polski – przygotowanie do studiów i pracy w krajowym środowisku akademickim i zawodowym Angielski – przygotowanie do studiów i pracy w międzynarodowym środowisku Dyplom Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz polski egzamin maturalny American High School Diploma (akredytacja Cognia) - uznawany na uczelniach na całym świecie. W zależności od wymagań kierunku i uczelni, może być wymagana realizacja dodatkowych przedmiotów rozszerzonych (AP/Honors), również dostępnych w ofercie JDJ. Dyplom zwalnia z obowiązku zdawania polskiej matury, co redukuje stres także podczas aplikacji na polskie uczelnie. System oceniania Podsumowujący – nacisk na końcowe egzaminy teoretyczne Kształtujący – bieżąca ocena postępów, z naciskiem na praktyczne zadania i projekty wspierające rozwój kompetencji Organizacja roku szkolnego Stałe daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, sprzyjające systematyczności Elastyczny model – możliwość rozpoczęcia nauki w dowolnym miesiącu. Indywidualny rok szkolny trwa 10 miesięcy od aktywacji konta, z możliwością jego skrócenia (poprzez szybsze ukończenie wymaganych prac) lub wydłużenia, zależnie od potrzeb ucznia Forma zajęć Grupowe lekcje w czasie rzeczywistym, umożliwiające bezpośredni kontakt z nauczycielem i rówieśnikami, ale z ograniczoną możliwością indywidualizacji Samodzielne przyswajanie materiałów (filmy, e-podręczniki, zadania praktyczne). Indywidualny kontakt z nauczycielem w dogodnej formie (czat, e-mail, telefon, wideorozmowa). Regularna informacja zwrotna na temat postępów ucznia, wspierająca rozwój i motywację. Model nauczania Klasyczny model przekazywania wiedzy, oparty na obecności nauczyciela i pracy grupowej Odwrócone nauczanie (flipped learning) – samodzielne przyswajanie materiału teoretycznego, a następnie indywidualne konsultacje z nauczycielem drogą elektroniczną, dostosowane do konkretnych potrzeb ucznia. Model sprzyja rozwijaniu samodzielności, umiejętności organizacji czasu i odpowiedzialności za własny proces nauki.

Autorem tekstu jest Wojciech Bachalski, współzałożyciel i dyrektor zarządzający JDJ International Open Schools (JDJ IOS).

Źródła:

National Association for College Admission Counseling, „State of College Admission” – https://www.nacacnet.org

McKinsey & Company, „Jobs of Tomorrow” – https://www.mckinsey.com

John Hattie, „Visible Learning” – https://visible-learning.org

Światowa Organizacja Pracy, „World Employment and Social Outlook” – https://www.ilo.org

University of Illinois, badania nad wypaleniem – https://www.apa.org

JDJ International Open Schools, historia Kacpra Potulskiego – https://jdj-ios.com oraz post na Facebooku JDJ IOS