Dotacje także dla niepełnosprawnych uczestników studiów podyplomowych [PROJEKT]

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UDER78). Jest to projekt deregulacyjny. Chodzi o większe wsparcie osób niepełnosprawnych.

W poniedziałek, 14 lipca 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UDER78). Jak wskazali projektodawcy, chodzi o "zapewnienie większego wsparcia osób niepełnosprawnych w uczelniach przez umożliwienie finansowania z przekazywanych uczelniom środków budżetu państwa zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia podyplomowe oraz w kształceniu na studiach podyplomowych". Jest to projekt deregulacyjny.

Obecny stan prawny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), uczelnie publiczne i niepubliczne otrzymują z budżetu państwa dotację podmiotową na realizację zadań związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Są to zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Uczelnie tworzą także fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, z którego finansowane są działania ułatwiające studiowanie i rozwój naukowy tej grupie studentów i doktorantów. Przez takie zapisy, wsparcie w ramach powyższej dotacji jest aktualnie zapewnione jedynie dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów, przy pominięciu uczestników studiów podyplomowych.

Jak wskazano w przyczynach do projektu, "wykluczenie z objęcia pomocą osób niepełnosprawnych będących uczestnikami studiów podyplomowych wydaje się sprzeczne z ratio legis ustawy, do podstawowych zadań uczelni ustawodawca zaliczył bowiem stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu oraz prowadzeniu działalności naukowej (art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy)."

Dotacje także dla niepełnosprawnych uczestników studiów podyplomowych [PROJEKT]

Projekt zakłada nowelizację przepisów, dzięki której uczelnie – zarówno publiczne, jak i niepubliczne – będą mogły przeznaczać część dotacji również na wsparcie osób z niepełnosprawnościami studiujących na studiach podyplomowych. Nowelizacja miałaby rozszerzyć ten zakres o uczestników studiów podyplomowych, co umożliwi finansowanie m.in. dostosowania procesu rekrutacji i kształcenia do ich potrzeb.

Projekt nie zakłada zwiększenia puli środków przeznaczonych na dotację. Uczelnie będą nadal otrzymywały dotacje w tej samej wysokości, ale zyskają większą elastyczność w ich wykorzystaniu – również na rzecz niepełnosprawnych uczestników studiów podyplomowych.

Za opracowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest podsekretarz stanu w MNiSW Maria Mrówczyńska. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r.