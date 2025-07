Małe szkoły z nową rolą. Rząd chce je chronić przed likwidacją

ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń 300+ na wyprawkę szkolną. Do tej pory wpłynęło już 1,1 mln wniosków, a pierwsze środki – w sumie 50 tys. zł – trafiły do rodziców. Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i do kiedy trzeba złożyć wniosek.