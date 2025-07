Student pracuje w wakacje. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Po rozwiązaniu umowy o pracę rodzice powinni ponownie zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nadal się uczy i nie ukończyło 26 lat. To ważne dla ciągłości ubezpieczenia - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Niekiedy zdarza się, że pacjent w systemie eWUŚ świeci się na czerwono. Spotykało to między innymi studentów, którzy podejmowali pracę i uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, ale nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy muszą ponownie zostać zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny” – mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

ZUS podpowiada co robić, gdy zgłaszamy do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, a ten np. podjął pracę na podstawie umowy o pracę czy rozpoczął działalność gospodarczą, a więc nabył własny tytuł do ubezpieczenia. W takim przypadku powinien on zostać wyrejestrowany z tego ubezpieczenia jako członek rodziny. Fakt ten trzeba zgłosić pracodawcy (płatnikowi składek).

Jeżeli dziecko przestanie pracować, a nadal spełnia warunki do ubezpieczenia go jako członek rodziny z naszej umowy, to trzeba go ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. O takiej konieczności informujemy swojego pracodawcę w terminie 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które powodują, że musimy zgłosić członka rodziny. "Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszamy się sami, bo np. jesteśmy przedsiębiorcą, to obowiązek zgłoszenia oraz wyrejestrowania członka rodziny spoczywa na nas, bo to my jesteśmy płatnikiem składek" - podkreśla ZUS w swoim komunikacie.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

W tym celu trzeba wypełnić i przekazać do ZUS dokument ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego).

Dlaczego to ważne? Otóż ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Uprawnienia pacjenta do bezpłatnej opieki zdrowotnej są sprawdzane w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

