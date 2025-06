Nagrody dla nauczycieli: od kuratorów oświaty od MEN. Jest rozporządzenie, ale zmiany w 2026 r.

Zbliża się koniec roku szkolnego 2024/2025. To dobry moment, żeby dokonać pewnych podsumowań i sprawdzić jakie są możliwości uzyskania przez nauczycieli dodatkowych gratyfikacji finansowych za ich całoroczny trud dydaktyczny, zaangażowanie i ogrom pracy. Tak, tak - wielu powie, że nauczyciele pracują kilkanaście godzin w tygodniu i przecież dostali podwyżki, ale nie polaryzujmy jeszcze bardziej społeczeństwa. Każdy ma prawo do wyróżnienia, w tym finansowego, jeżeli swoją pracą na to zasłużył i spełnił przesłanki do otrzymania nagrody czy premii.

Zbliża się koniec roku szkolnego 2024/2025. To dobry moment, żeby dokonać pewnych podsumowań i sprawdzić jakie są możliwości uzyskania przez nauczycieli dodatkowych gratyfikacji finansowych za ich całoroczny trud dydaktyczny, zaangażowanie i ogrom pracy administracyjnej. Wśród polskiego społeczeństwa istnieje dość duży podział co do wyrażania uznania dla pracy nauczycieli. Wiele osób twierdzi, że przecież nauczyciele pracują niewiele, a pracę mają lekką. No nie do końca tak jest. W zakresie obowiązków nauczycieli mieści się cały szereg czynności administracyjnych, formalnych itd., ale co najważniejsze to oni są odpowiedzialni za kształtowanie poziomu edukacyjnego w naszym społeczeństwie, za zaszczepienie i rozwijanie w dzieciach i młodzieży pasji do poznawania świata, nauki, zdobywania nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Często to właśnie okres lat szkolnych determinuje nas - jako ludzi - i wpływa na nasze dalsze postawy czy wybór pracy zawodowej. Mając to na uwadze, dobrze byłoby mieć uznanie dla pracy nauczycieli - stąd też pomysł nagród, które są im przyznawane.

Jakie nagrody przysługują nauczycielom?

Z przepisu art. 30. ust. 1 Karty Nauczyciela wynika, że wynagrodzenie nauczycieli (co do zasady, bo z zastrzeżeniem art. 32) składa się z:

wynagrodzenia zasadniczego;

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia.

Nagrody dla nauczycieli - jest rozporządzenie

Nie wiele osób ma świadomość co do tego, że jest specjalne rozporządzenie, które określa nagrody dla nauczycieli! Nie powinno to dziwić, ponieważ w wielu innych pragmatykach zawodowych są przepisy szczególne, które określają zasady przyznawania dodatkowych gratyfikacji finansowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Rozporządzenie, mimo że ma już trochę lat - jest na bieżąco aktualizowane i nowelizowane. Wydano je na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234). Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Z budżetów wojewodów są przyznawane nagrody kuratorów oświaty oraz nagrody organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania są przyznawane nagrody tego ministra dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. d i pkt 1b, 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

przepracował w szkole co najmniej 2 lata; posiada wyróżniającą ocenę pracy; posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie: a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub c) działań innowacyjnych, lub d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Nagroda Ministra Edukacji dla nauczycieli - 8 000 zł

Pasjonaci – to nagroda jednorazowa, w kwocie 8 tys. zł brutto. Minister Edukacji może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, spełniającemu kryteria określone w rozporządzaniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, w tym za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, działania innowacyjne, nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy i podejmuje działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym. Minister Edukacji ustanawiając tę nagrodę chce podkreślić szczególną rolę i rangę nauczycieli, którzy pracują na co dzień z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy dzięki swojej pasji i pracowitości odnoszą sukcesy edukacyjne i osiągają najwyższe laury w Polsce i za granicą. W 2024 r. Minister Edukacji przyznła nagrodę dla około 300 nauczycieli przygotowujących z sukcesem swoich uczniów do olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, jak i zawodowych.

Kiedy koniec roku szkolnego?

Koniec roku szkolnego wypada 27 czerwca 2025 r. (piątek). Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).

Kiedy zaczynają się wakacje 2025?

Wakacje 2025 zaczynają się 28 czerwca i trwają do 31 sierpnia 2025 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).

Kiedy zaczyna i kończy się rok szkolny 2025/2026?

Rok szkolny 2025/2026 zaczyna się 1 września 2025 r. (poniedziałek). Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1211). Rok szkolny 2025/2026 kończy się zaś 26 czerwca 2026 r. (piątek), zatem o jedne dzień wcześniej niż w 2025 r.

Zmiany w nagrodach dla nauczycieli 2026

Jest Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (z 20 marca 2025 r.) Od 1 stycznia 2026 r. mają wejść w życie nowe zasady naliczania funduszy na nagrody kuratora oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Poza tym nastąpi doprecyzowanie ogólnego kryterium przyznawania nagród dla nauczycieli. O szczegółach w kolejnych publikacjach.