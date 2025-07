2 ważne dodatki z MOPS na rok szkolny 2025/2026 [KRYTERIA]

Ważne

Warto pamiętać, iż do zasiłków przysługują różnorodne dodatki np. dla samotnych rodziców, rodzin wielodzietnych itp. Dodatki te można jednak otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Nie funkcjonują one samodzielnie. Podstawowym kryterium do uzyskania zasiłku rodzinnego jest próg dochodowy, który wynosi 674 zł na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem: o niepełnosprawności, a także umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).