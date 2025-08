Koniec z „godzinami czarnkowymi”? Nowelizacja coraz bliżej

Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy Karta nauczyciela likwidującej od 1 września 2025 r. godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie godzinami czarnkowymi. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

REKLAMA

Autopromocja

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało w czwartek 58 senatorów, 3 było przeciw, 28 wstrzymało się od głosu.

Kontrowersyjny obowiązek do likwidacji

Godziny dostępności, nazywane potocznie godzinami czarnkowymi, obowiązują od 1 września 2022 r. Nazwę zawdzięczają ówczesnemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi, który je wprowadził.

To jedna godzina tygodniowo, podczas której w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel został zobowiązany do „dostępności w szkole” po to, by „odpowiednio do potrzeb, prowadzić konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców”.

Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacją ustawy Karta nauczyciela, godziny czarnkowe mają zostać zlikwidowane od 1 września 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Samorządy i nauczyciele od dawna apelowali o zmiany

Godziny czarnkowe od początku krytykuje m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego. W maju br. w piśmie do minister edukacji Barbary Nowackiej ZNP wskazał, że po trzech latach funkcjonowania zapisów nauczyciele podkreślają, że to „martwy przepis, ponieważ godziny dostępności nie ułatwiły kontaktów między szkołą a rodzicami; rodzice i uczniowie nie korzystają z tego rozwiązania”.

dsr/ agz/

Źródło: SSPAP