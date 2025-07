Nowy, niespodziewany zakaz w szkołach w roku szkolnym 2025/2026? Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany. Co na to rodzice, nauczyciele i uczniowie?

300 zł dla każdego ucznia od 7 do 20 roku życia. Wystarczy złożyć wniosek. Jak liczyć wiek dziecka?

300 zł netto dla każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat także w 2025 roku. Wystarczy złożyć wniosek w terminie od początku lipca do końca listopada tego roku. Co zmieniło się programie Dobry start? Jak liczyć wiek dziecka?