Jaki urlop przysługuje dyrektorowi szkoły, który objął stanowisko w wakacje? [Przykład]

Urlop wypoczynkowy na podstawie Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Ważne Należy jednak zwrócić uwagę, że prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych nauczyciel szkoły nabywa z każdym następnym rokiem kalendarzowym (art. 65 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że nauczyciel szkoły nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu w czasie ferii szkolnych w dniu 1 stycznia danego roku.

Co z proporcjonalnością urlopu dyrektora szkoły?

Jednocześnie przepisy nie przewidują proporcjonalności urlopu do okresu pełnienia stanowiska kierowniczego. Oznacza to, że nauczyciel, który w dniu nabycia prawa do urlopu na dany rok nie zajmował stanowiska kierowniczego, ma prawo do urlopu na zasadach feryjnych, czyli w czasie ferii szkolnych, nawet jeżeli w trakcie roku powierzono mu stanowisko kierownicze.

Przykład Nauczyciel obejmuje funkcję dyrektora szkoły od 29 lipca 2025 r. w szkole, w której dotychczas pracował. W opisanej sytuacji nauczycielowi powierzono funkcję dyrektora szkoły od 29.07.2025 r. Oznacza to, że nauczyciel będzie nadal uprawniony do urlopu w czasie ferii letnich 2025 r. Prawo do 35 dni roboczych urlopu nabędzie dopiero od 1.01.2026 r., jeżeli w tym dniu nadal będzie zajmował stanowisko dyrektora.

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorem jest Dariusz Dwojewski

doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji