Od jakiego wieku dziecko może jeździć na hulajnodze elektrycznej?

Podstawa prawna

USTAWA z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym



Art. 33d. [Minimalny wiek osoby kierującej hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego]



1. Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.

2. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.