Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w zasadach oceniania pracy nauczycieli. Wśród najważniejszych nowości: jasne kryteria, nowa skala ocen i mniej biurokracji. Sprawdź, co może się zmienić od roku szkolnego 2025/2026.

Ocena pracy nauczycieli po nowemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia, który zmienia dotychczasowe zasady oceniania pracy nauczycieli. Dokument ma na celu uproszczenie procedur oraz zwiększenie przejrzystości całego procesu. Jak podkreśla MEN, ocena ma być czytelna, zrozumiała i mniej obciążająca administracyjnie.

Kryteria oceny – mniej, ale konkretnie

W projekcie zaproponowano cztery ogólne kryteria oceny pracy nauczyciela:

prawidłowa realizacja obowiązków zawodowych,

przestrzeganie przepisów prawa,

współpraca z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami,

doskonalenie zawodowe.

Na ich podstawie dyrektor szkoły będzie mógł dokonać oceny – bez konieczności wypełniania skomplikowanej dokumentacji. Zrezygnowano z licznych szczegółowych wskaźników, które do tej pory budziły wiele wątpliwości i w praktyce utrudniały pracę.

Nowa skala ocen: cztery poziomy

Ocena pracy nauczyciela będzie wystawiana w czterostopniowej skali:

wyróżniająca,

bardzo dobra,

dobra,

negatywna.

To znacznie bardziej przejrzyste rozwiązanie niż dotychczas stosowane formy, w których oceny były niejednoznaczne i trudne do zinterpretowania.

Kiedy nauczyciel podlega ocenie?

Według projektu, nauczyciel będzie oceniany na swój wniosek lub z urzędu – np. w związku z postępowaniem awansowym. Dyrektor będzie musiał wydać ocenę w ciągu 21 dni od złożenia wniosku lub zakończenia procedury, która wymaga jej wydania.

Konsultacje publiczne trwają

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i do 12 sierpnia 2025 r. podlega konsultacjom publicznym. To szansa dla środowiska oświatowego, by wyrazić swoje opinie i zaproponować ewentualne poprawki.