Matura 2025 r. W arkuszu egzaminacyjnym 2 testy: "Test – Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". Wypracowanie z jęz. polskiego [dwa tematy do wyboru]

Matura 2025 r. z języka polskiego, to podstawa programowa zmniejszona o 20%. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Co zawiera? Dwa testy: "Test – Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". Jest też zadanie: "Napisz wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych."

Matura 2025 r. - trzeba uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych.

Ważne W przypadku przedmiotów na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko do rekrutacji na studia.

Matura 2025 r. Język polski. W arkuszu egzaminacyjnym 2 testy: "Test – Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". Wypracowanie [dwa tematy do wyboru]

Pisząc wypracowanie maturzysta ma rozważyć problem podany w temacie, przedstawić swoje zdanie i je uzasadnić. W rozważaniach ma przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa.

Trzy obowiązkowe pisemne egzaminy na maturze 2025 r.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty do wyboru – matura 2025 r.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie 21 maja 2025 r..

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzaminy ustne – matura 2025 r.

Sesja egzaminów ustnych przeprowadzona: 9-24 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.