Egzaminy maturalne 2025 rozpoczną się już niebawem. Główna sesja egzaminacyjna zaplanowana jest na okres od 5 do 22 maja 2025 r. Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie na maturze? Co w przypadku, gdy zapomni się dokumentów?

Egzaminy maturalne 2025 rozpoczną się już niebawem. Główna sesja egzaminacyjna zaplanowana jest na okres od 5 do 22 maja — w tym czasie przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne. Część ustna matur potrwa od 9 do 24 maja. Dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie będą mogły przystąpić do egzaminów w terminie głównym, przewidziano sesję dodatkową. Odbędzie się ona w dniach od 3 do 17 czerwca. Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 roku.

REKLAMA

Należy pamiętać, że oprócz długopisu z czarnym tuszem lub pióra z czarnym atramentem, należy także pamiętać o szeregu innych rzeczy, które należy zabrać ze sobą. Co roku Centralna Komisja Edukacyjna publikuje komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, które można wnieść na poszczególne egzaminy. Niektóre z nich są obowiązkowe, inne zaś są fakultatywne. Pełną listę przyborów i materiałów można znaleźć tu: Co można zabrać ze sobą na maturę? Lista dozwolonych przedmiotów.

Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie na maturze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy maturzysta przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego musi okazać dokument tożsamości — dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem, który umożliwia jednoznaczną identyfikację. Aby dokument mógł zostać uznany za dokument tożsamości, musi zawierać kluczowe dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć oraz numer PESEL. Tożsamość uczniów weryfikuje nauczyciel przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Co w przypadku, gdy zapomni się dokumentów?

Brak dokumentu w dniu egzaminu oznacza, że uczeń nie zostanie do niego dopuszczony. W takiej sytuacji jedyną możliwością podejścia do matury jest skorzystanie z terminu dodatkowego, co wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wraz z uzasadnieniem. O tym, jak przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym można przeczytać tu: Co zrobić, gdy zachoruję przed maturą? Zasady przystąpienia w innym terminie. Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i nieprzyjemnych konsekwencji, warto przygotować dokument tożsamości z wyprzedzeniem — najlepiej dzień wcześniej — i zapakować go razem z pozostałymi niezbędnymi materiałami egzaminacyjnymi.