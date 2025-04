Matura 2025. Dyrektor CKE ma ważną wskazówkę przed egzaminem

W tym roku matura przeprowadzona zostanie na podstawie wymagań podstawy programowej uszczuplonej o ok. 20 proc. Powinna być łatwiejsza niż ta, która oryginalnie miała być wprowadzona - powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Zaleca maturzystom, by na egzaminie uważnie czytali polecenia do zadań. Ma także inne ważne wiadomości do przekazania.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypomina, że tegoroczna matura przeprowadzona zostanie na podstawie wymagań zapisanych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Jednocześnie pani minister edukacji wykreśliła z podstawy około 20 proc. wymagań, więc wydaje się, że powinna być łatwiejsza dla maturzystów niż ta, która oryginalnie miała być wprowadzona- zaznaczył Zakrzewski. Porady na maturę