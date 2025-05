Pytania online na aplikację adwokacką i radcowską. Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2025 r. [KK i KPK, pytania z 2024 r.]

W tym roku matura przeprowadzona zostanie na podstawie wymagań podstawy programowej uszczuplonej o ok. 20 proc. Powinna być łatwiejsza niż ta, która oryginalnie miała być wprowadzona - powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Zaleca maturzystom, by na egzaminie uważnie czytali polecenia do zadań. Ma także inne ważne wiadomości do przekazania.