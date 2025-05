Maturzyści pytają, ile procent trzeba mieć żeby zdać maturę. Próg zaliczeniowy dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?

Maturzyści pytają, ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę. Zdana matura to wynik minimum 30% punktów. Dotyczy to matury z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka i język obcy. Dla przedmiotu dodatkowego (do wyboru) nie przewiduje się minimalnego progu zaliczeniowego. Jednak wynik ten będzie miał znaczenie przy ubieganiu się o miejsce na wybrane kierunki studiów.

Matura 5 maja 2025 r. - język polski

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 5 do 22 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 9 do 24 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00. Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych, rozpoczęła się w poniedziałek 5 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś nie będzie żadnego egzaminu po południu.

Matura 6 maja 2025 r. - matematyka

6 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Matura 7 maja 2025 r. - język obcy

7 maja rano przeprowadzone będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; po południu będzie egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14.00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15.35).

Matura 8 maja 2025 r. - rozszerzony angielski i historia muzyki

Na 8 maja rano zaplanowano egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - egzamin z historii muzyki.

Matura 9 maja 2025 r. - biologia i filozofia

9 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

Matura 12 maja 2025 r. - rozszerzona matematyka i rozszerzony język rosyjski

12 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 13 maja 2025 r. - WOS i rozszerzony język niemiecki

13 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 14 maja 2025 r. - informatyka i historia sztuki

14 maja rano to termin egzaminu z informatyki, a po południu - z historii sztuki.

Matura 15 maja 2025 r. - geografia i języki mniejszości narodowych

15 maja rano odbędzie się egzamin z geografii, po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie podstawowym.

Matura 16 maja 2025 r. - chemia i rozszerzone języki mniejszości narodowych

16 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matura 19 maja 2025 r. - historia i rozszerzony język francuski

19 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z historii, po południu - egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 20 maja 2025 r. - fizyka i rozszerzony hiszpański

20 maja rano odbędzie się egzamin z fizyki, po południu - egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 21 maja 2025 r. - rozszerzony język polski i rozszerzony język włoski

21 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 22 maja 2025 r. - egzaminy w językach obcych

22 maja przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych (9.00 - egzamin z chemii, 10.35 - egzamin z fizyki, 12.10 - egzamin z biologii, 13.45 - egzamin z historii).

Matura ustna 2025

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa matura i matura poprawkowa 2025

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 9-11 czerwca. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 19 i 20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki matury 2025

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne. Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 10 września. (PAP)