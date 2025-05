Niezdanie matury z jednego przedmiotu. Egzamin poprawkowy w 2025 czy 2026 roku?

Czy niezdanie matury z jednego przedmiotu pozwala na przystąpienie do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2025 r.? Czy trzeba zdawać maturę po raz kolejny dopiero w 2026 roku?

Niezdanie matury z jednego przedmiotu 2025 r.

Dnia 8 lipca 2025 r. poznamy wyniki matur z terminu podstawowego. Czy niezdanie matury z jednego przedmiotu pozwala na poprawkę jeszcze w sierpniu 2025 roku czy trzeba drugi raz zdawać dopiero w 2026 roku? Po pierwsze należy rozróżnić przedmioty obowiązkowe od dodatkowych. Dla uzyskania świadectwa maturalnego nie ma znaczenia ile maturzysta miał punktów z przedmiotu dodatkowego. Natomiast w przypadku przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka i język obcy na poziomach podstawowych) nieuzyskanie minimum 30% punktów oznacza niezaliczenie matury z tego przedmiotu. Można wówczas wystąpić do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z deklaracją przystąpienia do poprawki egzaminu. Poprawki matur pisemnych odbywają się we wtorek 19 sierpnia 2025 r. o godz. 9:00. Taką możliwość ma tylko osoba, która nie zdała z jednego przedmiotu.

Niezdanie matury z dwóch przedmiotów

Sytuacja komplikuje się w przypadku niezdania matury z dwóch przedmiotów. Tutaj przepisy prawne nie pozwalają na przystąpienie do poprawki w terminie sierpniowym 2025 r. Osoba, która nie zaliczyła dwóch lub trzech przedmiotów obowiązkowych, musi poczekać na terminy matur w 2026 r.

Niezdanie matury ustnej z języka polskiego albo języka obcego

Co w przypadku niezdania matury ustnej, którą zdaje się z języka polskiego i obcego? Obowiązują zasady opisane powyżej. Nie zdając jednego egzaminu pisemnego lub ustnego, można wystąpić o możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy dla matur ustnych z języka polskiego, języka mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych) odbędzie się w środę 20 sierpnia 2025 r.

Wyniki matury poprawkowej będą podane 10 września 2025 r.