Opieka nad dziećmi do lat 3: wszystko o nowych standardach i deklaracji RKZ-2

Od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wszystkie instytucje opieki będą musiały spełnić standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Od 1 czerwca 2025 r. podmioty prowadzące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą dobrowolnie zgłaszać informację o stosowaniu nowych standardów opieki. Jak złożyć deklarację?

Już od 1 czerwca 2025 r. podmioty prowadzące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą dobrowolnie zgłaszać informację o stosowaniu nowych standardów opieki. Choć nie jest to jeszcze obowiązkowe, warto to zrobić – taka deklaracja może okazać się cenną informacją zarówno dla rodziców i opiekunów, jak i dla samych placówek. Transparentność w tym zakresie buduje zaufanie i wspiera jakość usług opiekuńczych.

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3: Jak złożyć deklarację?

Prywatne podmioty mogą to zrobić poprzez złożenie wniosku RKZ-2 do rejestru lub wykazu instytucji. Gminy natomiast mogą wprowadzić informacje bezpośrednio w aplikacji Rejestr Żłobków.

Nowe standardy – co się zmienia?

Z początkiem 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2024 roku w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3. Od 1 stycznia 2026 r. ich stosowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Podmioty, które rozpoczęły działalność przed tą datą, mają czas do 28 lutego 2026 r. na uzupełnienie w systemie informacji dotyczących stosowania nowych standardów.

Rozporządzenie precyzuje wymagania nie tylko w zakresie opieki nad dziećmi, ale również organizacji pracy personelu i współpracy z rodzicami. Jego celem jest zapewnienie spójnej, wysokiej jakości opieki i edukacji we wczesnym dzieciństwie – zarówno w żłobkach, jak i klubach dziecięcych.

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 zostały podzielone na cztery kluczowe obszary:

Praca z dziećmi – koncentruje się na codziennych doświadczeniach maluchów w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych. Kluczowe są tu warunki opieki, jakość relacji z dziećmi oraz atmosfera oparta na szacunku i prawach dziecka.

– koncentruje się na codziennych doświadczeniach maluchów w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych. Kluczowe są tu warunki opieki, jakość relacji z dziećmi oraz atmosfera oparta na szacunku i prawach dziecka. Organizacja pracy personelu – dotyczy profesjonalizacji usług, rozwoju zawodowego, dobrostanu pracowników, przejrzystości procedur oraz odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni. Stałe monitorowanie i ewaluacja mają sprzyjać poprawie jakości opieki.

– dotyczy profesjonalizacji usług, rozwoju zawodowego, dobrostanu pracowników, przejrzystości procedur oraz odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni. Stałe monitorowanie i ewaluacja mają sprzyjać poprawie jakości opieki. Współpraca personelu z rodzicami – zakłada aktywne włączanie rodziców w życie placówki oraz wspieranie ich w rozwijaniu kompetencji wychowawczych. Relacje te powinny opierać się na zaufaniu, szacunku i otwartej komunikacji.

– zakłada aktywne włączanie rodziców w życie placówki oraz wspieranie ich w rozwijaniu kompetencji wychowawczych. Relacje te powinny opierać się na zaufaniu, szacunku i otwartej komunikacji. Monitorowanie wdrażania wyżej wymienionych standardów.

Szczegółowy zakres standardów został określony w załącznikach 1 (zakres standardów niezbędnych) oraz 2 (zakres standardów jakości) do rozporządzenia.