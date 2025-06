Nawet 5 tys. zł rocznie przez 3 lata na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Jakie kryteria?

Opieka nad dziećmi do lat 3: wszystko o nowych standardach i deklaracji RKZ-2

Od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wszystkie instytucje opieki będą musiały spełnić standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Od 1 czerwca 2025 r. podmioty prowadzące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą dobrowolnie zgłaszać informację o stosowaniu nowych standardów opieki. Jak złożyć deklarację?