300 zł na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów w wieku do 24 r.ż. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód

Rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenie "Dobry start", które wynosi 300 zł i przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, wsparcie przysługuje aż do ukończenia 24. roku życia.

1 lipca 2025 r. ZUS rozpocznie zbieranie wniosków na wyprawkę szkolną na rok szkolny 2025/2026. Jak już wcześniej zostało wspomniane, świadczenie to przysługuje na na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Jest także zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucjom komorniczym.

300 zł na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów: wniosek

Pieniądze wypłacane są bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie "Dobry start" na rok szkolny 2025/2026?

O świadczenie "Dobry start" mogą ubiegać się różne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem – zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni czy osoby usamodzielniające się po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Wniosek mogą złożyć:

Rodzice dziecka

Jeśli dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie, wniosek składa tylko jedno z rodziców. W przypadku złożenia dwóch wniosków, świadczenie zostanie przyznane temu, kto zrobił to pierwszy. Gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem, wniosek składa ten, który faktycznie sprawuje opiekę. W razie wątpliwości, ZUS ustali, który z rodziców opiekuje się dzieckiem na co dzień. W sytuacji opieki naprzemiennej – zgodnie z orzeczeniem sądu – każde z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę świadczenia, czyli 150 zł.

Opiekun faktyczn y – osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek do sądu o jego adopcję.

y – osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek do sądu o jego adopcję. Opiekun prawny – wyznaczony przez sąd do sprawowania opieki nad dzieckiem.

– wyznaczony przez sąd do sprawowania opieki nad dzieckiem. Osoba ucząca się – pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (np. w przypadku śmierci rodziców lub ustalonych alimentów).

– pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (np. w przypadku śmierci rodziców lub ustalonych alimentów). Osoba usamodzielniana – młoda osoba (ucząca się) opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje również dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. W ich przypadku wniosek mogą złożyć:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wniosek o "Dobry start" po 30 listopada 2025 r.? Tylko w wyjątkowych przypadkach

Co do zasady, wnioski o świadczenie "Dobry start" należy składać do 30 listopada 2025 r. Jednak w określonych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku po tym terminie. Wyjątek dotyczy uczniów powyżej 20. roku życia, którzy po 30 listopada 2025 r. uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności. W takim przypadku wniosek o świadczenie można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).