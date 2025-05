Trwa nabór drużyn do II edycji turnieju "Z Orlika na Stadion". Zgłoszenia do 30 czerwca 2025 r.

Do 30 czerwca 2025 r. trwa rejestracja drużyn do drugiej edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego "Z Orlika na Stadion". Zgłoszeń mogą dokonywać nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, animatorzy sportu oraz przedstawiciele klubów, akademii i szkółek piłkarskich, a także osoby prowadzące zajęcia w ramach programu Aktywna Szkoła.

„Z Orlika na Stadion” to ogólnopolska inicjatywa społeczna promująca aktywność fizyczną i wartości fair play wśród dzieci i młodzieży. Projekt wykorzystuje infrastrukturę Orlików i potencjał programu Aktywna Szkoła. Jego celem jest nie tylko popularyzacja sportu, ale także identyfikacja młodych talentów piłkarskich.

II edycja turnieju "Z Orlika na Stadion": kto może wziąć udział?

Turniej „Z Orlika na Stadion” skierowany jest do dziewcząt i chłopców z całej Polski w trzech kategoriach wiekowych:

U-13 (rocznik 2013),

U-14 (rocznik 2012),

U-15 (rocznik 2011).

Udział mogą wziąć drużyny szkolne, tzw. "dzikie" zespoły (złożone z uczniów różnych szkół) oraz drużyny reprezentujące kluby sportowe, szkółki i akademie piłkarskie.

II edycja turnieju "Z Orlika na Stadion": harmonogram

Turniej rozpocznie się na początku września od rozgrywek na poziomie lokalnym i regionalnym. W październiku rozegrane zostaną finały wojewódzkie, a wielki finał odbędzie się 15 listopada 2025 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

II edycja turnieju "Z Orlika na Stadion": zgłoszenia

Rejestracja drużyn odbywa się za pośrednictwem tej strony. Od 2 czerwca 2025 r. możliwe będzie także zgłaszanie drużyn niezrzeszonych przez osoby prowadzące zajęcia w ramach Aktywnej Szkoły. Szczegółowe informacje znaleźć można w regulaminie turnieju.

W I edycji turnieju Z Orlika na Stadion w 2024 roku aktywnie wzięło udział ok. 43 000 uczestników (8 300 dziewcząt i 34 700 chłopców), ponad 4 300 trenerek i trenerów zgłosiło drużyny do turnieju, 5 500 drużyn wystąpiło w co najmniej jednym meczu eliminacyjnym, rozegrano ok. 10 000 spotkań, zgłosiło się ponad 1 000 organizatorów turnieju. Główne turnieje eliminacyjne rozgrywane były na Orlikach wybudowanych z programu Moje Boisko Orlik 2012.