Projekt "Pierwszy krok w Kosmos". Wnioski na rok szkolny 2025/2026 dla szkół podstawowych i przedszkoli można składać do 30 czerwca 2025 r.

19 maja 2025 r. rozpoczął się nabór wniosków do udziału w projekcie „Pierwszy krok w Kosmos”. Jest to projekt dedykowany placówkom oświaty z województwa śląskiego. Czym jest program "Pierwszy krok w Kosmos"? Kto może się zgłosić?

Projekt "Pierwszy krok w Kosmos": co to?

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Program ma na celu zachęcenie dzieci do zgłębiania nauk matematyczno-przyrodniczych na przykładzie astronomii i astronautyki. Chodzi także o upowszechnianie pozaszkolnych formy edukacji jako wspierających edukację formalną już od najwcześniejszych jej etapów. Program ma charakter pilotażowy w skali województwa śląskiego.

Projekt "Pierwszy krok w Kosmos": dla kogo?

Jest to program dedykowany placówkom oświatowym z województwa śląskiego zajmujące się kształceniem dzieci przedszkolnych z grup zerówkowych i uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Projekt ten ma na celu m.in. upowszechnienie pozaszkolnych form edukacji przy wykorzystaniu potencjału Planetarium – Śląskiego Parku Nauki.

W ramach naboru przyjmowane są zgłoszenia Placówek oświatowych (przedszkoli, innych formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych) , które:

mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa śląskiego,

zajmują się kształceniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym (z klas I, II, III szkół podstawowych) lub w wieku przedszkolnym (z grup „zerówkowych”).

Do programu wyłonionych ma zostać 80 grup stanowiących łącznie 2 000 dzieci w podziale na:

64 grupy dzieci wczesnoszkolnych (z klas I, II, III szkół podstawowych) - 1 600 dzieci; 16 grup dzieci przedszkolnych (grupy „zerówkowe”) - 400 dzieci.

Każda z grup może liczyć maksymalnie 25 dzieci.

Projekt "Pierwszy krok w Kosmos": nabór wniosków do 30 czerwca 2025 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 19 maja 2025 r. Wnioski można składać do 30 czerwca 2025 r. do godz. 15:00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres krokwkosmos@slaskie.pl. Do zgłoszenia należy dodać załączniki:

Załącznik nr 1 - Deklaracja Organu prowadzącego Placówki oświatowej składającej zgłoszenie,

Załącznik nr 2 - Dokumenty potwierdzające przystąpienie Placówki oświatowej do Standardowych klauzul umownych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w projekcie.

Dokumenty obowiązujące na rok szkolny 2025/2026 można znaleźć tu: Dokumenty obowiązujące na rok szkolny 2025/2026 - Pierwszy krok w Kosmos