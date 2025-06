Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2025/2026 [KWOTA, WAŻNY TERMIN: 24 czerwca 2025, 10 lipca 2025 r., 31 lipca 2025 r.]

Zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), szkoły mają obowiązek przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2025/2026. Brane są pod uwagę osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2024/2025.

Uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej prowadzonej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (np. liceum, technikum). Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

Uzyskał promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą średnią ocen w szkole.

Wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2025/2026 [WAŻNE TERMINY]

Każda szkoła dzienna dla młodzieży typuje jednego kandydata. W przypadku zespołów szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej do dnia 24 czerwca 2025. Dyrektorzy mają czas do 10 lipca 2025 r. na przedstawienie wojewódzkim kuratorom oświaty wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2025/2026 będą jeszcze uczniami danej szkoły. W przypadku braku wytypowania przez szkołę kandydata do powyższego stypendium, dyrektor danej placówki powinien przesłać w tej sprawie pisemne wyjaśnienie do kuratorium oświaty.

Następnie, Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90h ust. 1-3 ustawy, sporządza listę zbiorczą zatwierdzonych kandydatów do stypendium i przedstawia ją - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2025/2026 [KWOTA]

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wysokość Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 500 zł miesięcznie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach: