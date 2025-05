Egzaminy ósmoklasisty 2025: Terminy, czas trwania i ważne zmiany dla uczniów

rozwiń >

Od wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

W maju 2025 roku ponad 354 tysiące uczniów szkół podstawowych w całej Polsce przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. To jeden z najważniejszych momentów w życiu młodych ludzi – od jego wyniku zależy przyjęcie do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

W tym roku uczniów czekają istotne zmiany – przede wszystkim wydłużony czas trwania egzaminów. Ministerstwo Edukacji uzasadnia to potrzebą zwiększenia komfortu pracy uczniów oraz lepszą weryfikacją ich wiedzy.

Terminy egzaminów ósmoklasisty w 2025 roku

Egzamin potrwa od wtorku 13 maja do czwartku 15 maja 2025 roku:

13 maja – język polski (150 minut),

14 maja – matematyka (125 minut),

15 maja – język obcy nowożytny (110 minut).

Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w terminie dodatkowym – w dniach 10-12 czerwca.

Zmiany w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z niedawną zmianą przepisów, tegoroczni ósmoklasiści będą mieli więcej czasu na napisanie egzaminu z każdego przedmiotu. Ministerstwo edukacji argumentuje, że zmiana pozwoli zdającym na większą swobodę w gospodarowaniu czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, na ponowne zastanowienie się nad udzielonymi odpowiedziami i na dokładne sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę.

Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut. Czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać jednak przedłużony - w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu - o nie więcej niż 75 minut, a w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy - o nie więcej niż 115 minut.

Środowy egzamin z matematyki potrwa 125 minut (może zostać przedłużony o 65 minut), a czwartkowy - z języka obcego nowożytnego - 110 minut (może zostać przedłużony o 55 minut).

Ilu uczniów przystąpi do egzaminu ósmoklasisty?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Jak poinformowała CKE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 tys. 940 uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. 280 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 3 tys. 950 szkół.

Ukraińscy uczniowie w tym roku są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jeśli jednak zadeklarowali, że chcą go napisać, mogą to zrobić. Taką wolę wyraziło 5 tys. 422 uczniów.

Najczęściej wybierane języki obce

Zdecydowana większość (98,4 proc.) ósmoklasistów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki (wybrało go 1,4 proc. uczniów).

Spośród uczniów – obywateli Ukrainy największa grupa (67,8 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 31,2 proc. ukraińskich uczniów.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Po zakończeniu egzaminu, każdego dnia po południu arkusze będą publikowane na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, a także zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.