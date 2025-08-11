REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]

ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]

11 sierpnia 2025, 14:22
Iga Leszczyńska
oprac. Iga Leszczyńska
ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]
Od 1 lipca tego roku ZUS przyznał świadczenie 300+ z programu Dobry Start na blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono już 634 mln zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co się zmieniło w programie?

Świadczenie "Dobry start" przysługuje na każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych, przysługuje na ucznia do lat 24. Świadczenie to wynosi 300 zł i wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wnioski o świadczenie "Dobry start" można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, PUE ZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanej informacji prasowej poinformował, że ZUS przyznał świadczenie 300+ z programu Dobry Start na blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono już 634 mln zł.

Dobry start: wypłata

Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS wskazał termin wypłat świadczenia. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września – przekazał.

Dobry start: zmiana od roku szkolnego 2025/2026

Jak przypomniano w informacji prasowej, od nowego roku szkolnego 2025/2026 r. zaszła jedna ważna zmiana. Dotyczy ona uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

Polecamy: INFORLEX Oświata

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek o świadczenie dobry start po 30 listopada 2025 r.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry start" można złożyć po 30 listopada tylko w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. Roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada 2025 r. W takim przypadku należy złożyć wniosek o to świadczenie za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Źródło: ZUS
