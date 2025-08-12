Nie dla polskich a ukraińskich (w tym romskich) dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27

Nie dla polskich a ukraińskich dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27. Jak podkreślają pomysłodawcy programu: „Przyjazna szkoła” to nie tylko projekt edukacyjny, ale także wyraz solidarności i odpowiedzialności społecznej. Dzięki niemu dzieci z Ukrainy mają szansę na kontynuację nauki w bezpiecznym środowisku, a polskie szkoły zyskują narzędzia do skutecznej integracji i budowania wspólnoty.

W dniu 17 lipca 2025 roku weszły w życie:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025–2027, dalej: Program (Dz.U. 2025 poz. 946);

uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2025 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025–2027 (M.P. 2025 poz. 648).

W obliczu trwającego kryzysu humanitarnego wywołanego wojną w Ukrainie, polski rząd kontynuuje działania mające na celu integrację i wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży przybyłych z tego kraju. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 946) ustanawia szczegółowe warunki udzielania pomocy w ramach programu „Przyjazna szkoła” na lata 2025–2027. Program ma na celu:

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Ukrainy, wspieranie ich integracji społecznej i kulturowej, zapewnienie odpowiednich warunków nauki i rozwoju w polskich szkołach.

Nie dla polskich a ukraińskich dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27

Program obejmuje uczniów, którzy:

legalnie przebywają w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy lub ustawy o cudzoziemcach, przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w polskim systemie oświaty, zostali wpisani na listę uczniów w szkołach objętych programem.

Ważne Realizowane w ramach Programu działania uwzględniają szczególne i zróżnicowane potrzeby uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, wynikające m.in. z odmienności językowej i kulturowej (w tym uczniów i uczennic z Ukrainy pochodzenia romskiego), doświadczenia traumy wojennej, trudności edukacyjnych spowodowanych zmianą środowiska edukacyjnego, jak również potrzeby wynikające z niepełnosprawności czy szczególnych uzdolnień ucznia.

Co dla dzieci z Ukrainy? Formy i zakres wsparcia

Rozporządzenie przewiduje różnorodne formy pomocy:

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i innych przedmiotów,

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, w tym konsultacje i terapie indywidualne,

szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami cudzoziemskimi,

materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z Ukrainy,

projekty integracyjne i działania wspólnotowe w szkołach.

Ważne Wsparcie jest udzielane na wniosek dyrektora szkoły, który musi wykazać obecność uczniów spełniających kryteria programu. Wnioski są rozpatrywane przez właściwe organy administracji oświatowej, a środki finansowe przekazywane są na realizację konkretnych działań.

Moduł 1. – POMOC ASYSTENTA - dofinansowanie zatrudnienia asystentów

Jak czytamy w komunikacie rządowym asystent udziela wsparcia i pomocy uczniom i uczennicom niebędącym obywatelami polskimi, a w szczególności uczniom i uczennicom z Ukrainy, w tym uczniom i uczennicom pochodzenia romskiego. Asystent m.in. diagnozuje etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmuje działania mające na celu przystosowanie się ucznia do nowych realiów, funkcjonujących w polskich szkołach oraz umożliwienie mu w dalszej kolejności wyrównanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej.

Moduł 2. – DOBROSTAN SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Realizacja różnorodnych form wsparcia na rzecz dobrostanu społeczności szkolnej (w tym wsparcie psychologiczno-pedagogiczne).

Koordynatorzy modułu 2.: na poziomie centralnym: Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: IBE-PIB); na poziomie regionalnym: właściwi wojewodowie.

Moduł 3. – DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY - doskonalenie i podniesienie kompetencji zawodowych kadr systemu oświaty

Koordynatorem całego modułu 3. jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (dalej: ORE). Wsparcie w ramach modułu 3. jest realizowane: na poziomie centralnym przez ORE; na poziomie regionalnym (w każdym województwie) – przez operatorów regionalnych wybranych przez ORE na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Terminy obowiązywania i finansowanie

Rozporządzenie weszło w życie 17 lipca 2025 r. Program obowiązuje do 31 grudnia 2027 r.

Program finansowany jest z projektu pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), działanie 04.17 „Szkoła dla wszystkich”. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań określonych w Programie wynosi 499 903 491,80 zł (w tym: budżet środków europejskich - 412 513 516,80 zł; budżet państwa - 87 389 975,00 zł).

Jak podkreślają pomysłodawcy programu: „Przyjazna szkoła” to nie tylko projekt edukacyjny, ale także wyraz solidarności i odpowiedzialności społecznej. Dzięki niemu dzieci z Ukrainy mają szansę na kontynuację nauki w bezpiecznym środowisku, a polskie szkoły zyskują narzędzia do skutecznej integracji i budowania wspólnoty.