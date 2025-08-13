REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Akademia Sztuki Wojennej przejdzie duże zmiany. Powstanie Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego [projekt]

Akademia Sztuki Wojennej przejdzie duże zmiany. Powstanie Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego [projekt]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 sierpnia 2025, 09:41
Iga Leszczyńska
oprac. Iga Leszczyńska
Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Sztuki Wojennej przejdzie duże zmiany. Powstanie Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego [projekt]
Albert Zawada
PAP

REKLAMA

REKLAMA

Rząd planuje przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w nowoczesny Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Nowa uczelnia ma stać się wiodącym ośrodkiem badań i kształcenia w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i innowacji technologicznych, przygotowując przyszłych liderów do reagowania na zagrożenia w kraju i na świecie.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o projekt nr UD280.

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Akademia Sztuki Wojennej przejdzie duże zmiany. Powstanie Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego [projekt]

REKLAMA

Projekt zakłada przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Projektodawcy wskazali, że zmiana ta wynika z konieczności dostosowania kształcenia i badań naukowych do dynamicznie zmieniających się wyzwań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, również w wymiarze międzynarodowym. A aktualna struktura uczelni – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – „nie w pełni odpowiada na współczesne wyzwania związane z koniecznością integracji wojskowych i cywilnych aspektów bezpieczeństwa, a także na zapotrzebowanie na zaawansowane interdyscyplinarne badania naukowe oraz innowacje technologiczne”.

Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego prowadzić ma nowoczesne programy nauczania i badań, stając się jednym z czołowych ośrodków w dziedzinie strategii bezpieczeństwa, obronności, innowacji technologicznych oraz interdyscyplinarnych analiz zagrożeń. Ma kształcić zarówno oficerów, jak i specjalistów cywilnych, oferując najwyższej jakości programy – także we współpracy z renomowanymi uczelniami obronnymi z zagranicy.

W ocenie projektodawców – dzięki jego powstaniu – możliwa będzie realizacja zaawansowanych projektów badawczych oraz przygotowanie przyszłych liderów, którzy sprostają wyzwaniom współczesnego świata i będą umieli skutecznie reagować na zagrożenia militarne i niemilitarne, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Kto jest odpowiedzialny za projekt?

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r.

Powiązane
Student pracuje w wakacje. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?
Student pracuje w wakacje. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?
ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]
ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]
Nie dla polskich a ukraińskich (w tym romskich) dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27
Nie dla polskich a ukraińskich (w tym romskich) dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Akademia Sztuki Wojennej przejdzie duże zmiany. Powstanie Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego [projekt]
13 sie 2025

Rząd planuje przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w nowoczesny Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Nowa uczelnia ma stać się wiodącym ośrodkiem badań i kształcenia w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i innowacji technologicznych, przygotowując przyszłych liderów do reagowania na zagrożenia w kraju i na świecie.
Nie dla polskich a ukraińskich (w tym romskich) dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27
12 sie 2025

Nie dla polskich a ukraińskich dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27. Jak podkreślają pomysłodawcy programu: „Przyjazna szkoła” to nie tylko projekt edukacyjny, ale także wyraz solidarności i odpowiedzialności społecznej. Dzięki niemu dzieci z Ukrainy mają szansę na kontynuację nauki w bezpiecznym środowisku, a polskie szkoły zyskują narzędzia do skutecznej integracji i budowania wspólnoty.
ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]
11 sie 2025

Od 1 lipca tego roku ZUS przyznał świadczenie 300+ z programu Dobry Start na blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono już 634 mln zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co się zmieniło w programie?
Superwizja dla nauczycieli trafi do Prawa oświatowego? MEN odpowiada
06 sie 2025

Rzecznik Praw Dziecka zaproponował wpisanie do ustawy obowiązku superwizji dla nauczycieli. MEN potwierdza, że prowadzi prace nad rozwiązaniami wspierającymi rozwój kompetencji pedagogicznych i poprawę warunków kształcenia.

REKLAMA

Nowe zasady oceniania nauczycieli 2025. Co się zmieni? Jest projekt rozporządzenia
13 sie 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w zasadach oceniania pracy nauczycieli. Wśród najważniejszych nowości: jasne kryteria, nowa skala ocen i mniej biurokracji. Sprawdź, co może się zmienić od roku szkolnego 2025/2026.
Koniec z „godzinami czarnkowymi”? Nowelizacja coraz bliżej
01 sie 2025

Obowiązkowe godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, wprowadzone za czasów ministra Przemysława Czarnka, mają zostać zniesione. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji przepisów, który trafił właśnie do konsultacji publicznych. Zmiany mogą wejść w życie już od września.
Pensje nauczycieli zagrożone? Samorządy ostrzegają: we wrześniu, październiku, maksymalnie w listopadzie może zabraknąć pieniędzy
01 sie 2025

Samorządy alarmują: już jesienią może zabraknąć środków na pensje nauczycieli. – Słyszymy głosy desperacji – mówi współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Arkadiusz Chęciński. Samorządowcy domagają się realnego dialogu i rozważają przekazanie obowiązku finansowania oświaty rządowi.
Jaki urlop przysługuje dyrektorowi szkoły, który objął stanowisko w wakacje? [Przykład]
30 lip 2025

Jak objęcie w wakacje stanowiska dyrektora szkoły wpływa na urlop nauczyciela? Prezentujemy najważniejsze przepisy i praktyczny przykład.

REKLAMA

Nowy, niespodziewany zakaz w szkołach w roku szkolnym 2025/2026? Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany. Co na to rodzice, nauczyciele i uczniowie?
30 lip 2025

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje znaczące zmiany w przepisach dotyczących żywienia i dostępności produktów w placówkach oświatowych - nie chodzi o wyroby tytoniowe czy alkoholowe, bo to oczywiste, ale i innego typu używkę. Nowe rozporządzenie zakłada całkowity zakaz sprzedaży znanego i lubianego przez wielu produktu - na terenie szkół – co ważne, bez względu na wiek kupującego.
Błędy w wynikach matur. Kontrola NIK wykazała szereg błędów technicznych i merytorycznych
29 lip 2025

Na stronie NIK czytamy, że system sprawdzania matur nie działał jak powinien, a wyniki nie zawsze były sprawiedliwe. Wniosek dla zdających jest jeden - warto składać wniosek o wgląd do sprawdzonej pracy i weryfikację wyniku pracy maturalnej.

REKLAMA