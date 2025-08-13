Akademia Sztuki Wojennej przejdzie duże zmiany. Powstanie Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego [projekt]

Rząd planuje przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w nowoczesny Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Nowa uczelnia ma stać się wiodącym ośrodkiem badań i kształcenia w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i innowacji technologicznych, przygotowując przyszłych liderów do reagowania na zagrożenia w kraju i na świecie.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o projekt nr UD280.

Projekt zakłada przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Projektodawcy wskazali, że zmiana ta wynika z konieczności dostosowania kształcenia i badań naukowych do dynamicznie zmieniających się wyzwań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, również w wymiarze międzynarodowym. A aktualna struktura uczelni – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – „nie w pełni odpowiada na współczesne wyzwania związane z koniecznością integracji wojskowych i cywilnych aspektów bezpieczeństwa, a także na zapotrzebowanie na zaawansowane interdyscyplinarne badania naukowe oraz innowacje technologiczne”.

Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego prowadzić ma nowoczesne programy nauczania i badań, stając się jednym z czołowych ośrodków w dziedzinie strategii bezpieczeństwa, obronności, innowacji technologicznych oraz interdyscyplinarnych analiz zagrożeń. Ma kształcić zarówno oficerów, jak i specjalistów cywilnych, oferując najwyższej jakości programy – także we współpracy z renomowanymi uczelniami obronnymi z zagranicy.

W ocenie projektodawców – dzięki jego powstaniu – możliwa będzie realizacja zaawansowanych projektów badawczych oraz przygotowanie przyszłych liderów, którzy sprostają wyzwaniom współczesnego świata i będą umieli skutecznie reagować na zagrożenia militarne i niemilitarne, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Kto jest odpowiedzialny za projekt?

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r.