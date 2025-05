Niedługo rozpoczną się egzaminy maturalne. Warto pamiętać, że zakazane jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy niedozwolonych. Każde takie działanie narusza zasady uczciwości egzaminacyjnej i grozi unieważnieniem egzaminu.

W sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz korzystania z jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Stanowi o tym m.in. art. 44zzt. ust. 2. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotyczy to m.in. telefonów komórkowych, smartwatchy oraz wszelkich innych urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z internetem lub innymi urządzeniami, takie jak Wi-Fi czy Bluetooth.

REKLAMA

Zakaz używania urządzeń telekomunikacyjnych na egzaminie – konsekwencje prawne

Zakaz ten ma szczególne znaczenie w kontekście przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 44zzv), zgodnie z którymi wniesienie lub użycie takiego urządzenia w trakcie egzaminu skutkuje jego unieważnieniem z danego przedmiotu. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji:

W przypadku egzaminów obowiązkowych oraz jednego dodatkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym – unieważnienie egzaminu oznacza jego niezaliczenie w danej sesji oraz brak możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. W przypadku drugiego i kolejnych egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym – na świadectwie dojrzałości zostanie wpisany wynik 0 proc. z danego przedmiotu.

Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 44zzv. [Przerwanie i unieważnienie części egzaminu] W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta w sali egzaminacyjnej z materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, albo z urządzenia telekomunikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 44zzt ust. 2a, lub;

3) zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, słuchaczom albo absolwentom

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Korzystanie z urządzeń medycznych podczas egzaminu – zasady i procedury

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość wniesienia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego, jeżeli służy ono celom medycznym. Dotyczy to m.in. aplikacji monitorujących stan zdrowia, jak np. pomp insulinowych używanych przez osoby chore na cukrzycę. W takiej sytuacji absolwent może zostać skierowany do osobnej sali egzaminacyjnej. Jeżeli jednak przystępuje do egzaminu w sali z innymi zdającymi, nie losuje on numeru stolika – miejsce wyznacza przewodniczący zespołu nadzorującego, przydzielając stanowisko możliwie najbliżej jego stanowiska. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający przekazuje urządzenie przewodniczącemu zespołu nadzorującego. Osoba ta sprawdza, czy wszystkie sygnały przychodzące zostały wyciszone, a następnie umieszcza urządzenie na stoliku zespołu nadzorującego. W razie potrzeby skorzystania z urządzenia w trakcie egzaminu, zdający sygnalizuje to przez podniesienie ręki.