Ruszył konkurs Nauczyciel Roku 2025. Jest to konkurs organizowany przez Głos Nauczycielski we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Nauczyciel Roku 2025: Kto się może zgłosić?

Każdy czynny nauczyciel, niezależnie od typu szkoły, czy stażu pracy (z wyłączeniem nauczycieli akademickich) może zgłosić się do udziału w konkursie. Uczestników konkursu mogą także zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie glos.pl), dołączyć uzasadnienie oraz wykaz osiągnięć. Formularz wraz z uzasadnieniem i załącznikami należy przesłać na adres Głos Nauczycielski”, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2025”.

Nauczyciel Roku 2025. Zgłoszenia do 10 września 2025 r.

Zgłoszenia do udziału w konkursie Nauczyciel Roku 2025 można przesyłać do 10 września 2025 r. Liczy się data stempla pocztowego. Konkursy rozstrzyga Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, które zgodnie z regulaminem wybierze trzynastkę finalistów. Spośród nominowanych, jury wybierze Nauczyciela Roku oraz dwóch Wyróżnionych Uczestników. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7 października 2025 r.