Stypendium szkolne {socjalne} na rok szkolny 2025/2026

Zbliża się koniec roku szkolnego 2024/2025. To dobry moment, żeby dokonać pewnych podsumowań i sprawdzić jakie są możliwości uzyskania przez nauczycieli dodatkowych gratyfikacji finansowych za ich całoroczny trud dydaktyczny, zaangażowanie i ogrom pracy. Tak, tak - wielu powie, że nauczyciele pracują kilkanaście godzin w tygodniu i przecież dostali podwyżki, ale nie polaryzujmy jeszcze bardziej społeczeństwa. Każdy ma prawo do wyróżnienia, w tym finansowego, jeżeli swoją pracą na to zasłużył i spełnił przesłanki do otrzymania nagrody czy premii.