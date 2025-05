To już pewne: na studia będzie można iść bez zdanej matury! Ukłon Prezydenta w stronę maturzystów

W dniu 30 kwietnia br. Prezydent Andrzej Duda przekazał do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na zniesieniu obowiązku zdania matury (posiadania świadectwa dojrzałości), jako jednego z warunków przyjęcia na studia, w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Petycja ta, została złożona na biurko Prezydenta przez Fundację Dobre Państwo.

Jakie są warunki przyjęcia na studia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami?

Warunki przyjęcia na studia w Polsce, regulowane są przez ustawę z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wewnętrzne przepisy poszczególnych uczelni. Zgodnie z art. 69 ust. 2 ww. ustawy – na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może zostać przyjęta osoba, która posiada:

świadectwo dojrzałości (czyli wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dokument, który potwierdza zdanie egzaminu maturalnego) albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

(czyli wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dokument, który potwierdza zdanie egzaminu maturalnego) albo i z poszczególnych przedmiotów, świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technik ,

i lub , świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika ,

i oraz , świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika ,

i oraz , świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne, który jest uznawany przez państwo, w którym został wydany za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe i który – w drodze decyzji administracyjnej – został uznany w Polsce, za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego EFTA, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,

dyplom IB (International Baccalaureate, czyli – maturę międzynarodową ) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

(International Baccalaureate, czyli – ) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, dyplom EB (European Baccalaureate, czyli – maturę europejską ) wydany przez Szkoły Europejskie przeznaczone dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych,

(European Baccalaureate, czyli – ) wydany przez Szkoły Europejskie przeznaczone dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, świadectwo lub dyplom uznany w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia bądź

świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że w każdym przypadku – podstawą przyjęcia na studia wyższe – jest zaliczenie egzaminu maturalnego w ramach polskiego systemu edukacji lub innego egzaminu za granicą, który jest uznawany w Polsce za równorzędny z egzaminem maturalnym w polskim systemie edukacji.

Koniec z obowiązkowym zaliczeniem egzaminu maturalnego, celem kontynuowania nauki na uczelni wyższej w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

W dniu 6 marca br., do Kancelarii Prezydenta, została złożona petycja, w której Fundacja Dobre Państwo domaga się zmiany przepisów ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w taki sposób, aby zdanie matury (czyli – posiadanie świadectwa dojrzałości) nie stanowiło warunku przyjęcia na studia wyższe, w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Autorzy petycji postulują dodanie do ww. ustawy (a konkretnie jej art. 69) ust. 2a w następującym brzmieniu:

„Art. 69. 2a. Osoba o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być przyjęta na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeśli posiada wykształcenie średnie w rozumieniu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).”

Zgodnie z przywołanym powyżej art. 20 ust. 4 prawa oświatowego – wykształcenie średnie posiada osoba, która:

ukończyła szkołę ponadpodstawową , tj. czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum ,

, tj. lub , uzyskała w szkole artystycznej (realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego), w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, która odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego – pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ,

(realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego), w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, która odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego – , ukończyła szkołę ponadgimnazjalną , z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo

, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

Posiadanie wykształcenia średniego nie jest więc uzależnione od przystąpienia ani – tym bardziej – zaliczenia egzaminu maturalnego, a wprowadzenie postulowanego przepisu do ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, skutkować będzie tym, że to od jego posiadania (a nie zdania egzaminu maturalnego) uzależniona będzie możliwość kontynuowania nauki na uczelni wyższej, w przypadku osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak argumentują autorzy petycji – egzamin maturalny stanowi w Polsce kluczowy etap selekcyjny, determinujący dostęp do szkolnictwa wyższego. Dla licznych uczniów – jest on znacznym źródłem stresu i obaw (w badaniu maturzystów, na które powołują się petytorzy – 43% ankietowanych wskazało lęk przed niezdaniem matury jako jedno z największych zmartwień), w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i innymi barierami (takimi jak m.in. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, dysgrafia, niepełnosprawność ruchowa czy zaburzenia ze spektrum autyzmu) – stanowi natomiast – „filtr selekcyjny – nie zapewnia równych szans wszystkim absolwentom szkół średnich (red.: w dostaniu się na studia), konsekwencją czego jest utrata części potencjału społecznego: utalentowani młodzi ludzie mogą nie dostać się na studia tylko z powodu niedostosowania formatu egzaminu do ich potrzeb lub chwilowego załamania w warunkach silnego stresu”. Stwierdzenie to, petytorzy popierają przytoczonymi wynikami badań, z których wynika, że ponad dwukrotnie więcej uczniów z niepełnosprawnościami przedwcześnie kończy edukację na poziomie średnim, niż ich pełnosprawni rówieśnicy. Przyczyny takiego stanu rzeczy, upatruje się właśnie w – „ograniczonej dostępności głównego nurtu edukacji, niedostosowaniu metod nauczania i egzaminowania, a także segregacji części uczniów w szkołach specjalnych, co zamyka im drogę do formalnych kwalifikacji wymaganych na rynku pracy. Matura – jako centralny egzamin – jest częścią tego obrazu: jeśli pozostaje nieosiągalna dla pewnej grupy (np. dyskalkulików czy uczniów ze spektrum autyzmu, którzy nie są w stanie zdać egzaminu ustnego), to system edukacyjny traci możliwość rozwinięcia ich talentów na poziomie akademickim. (…) Bariery dostępności egzaminów mają więc realny wpływ na zmniejszenie różnorodności kompetencji w środowisku akademickim i zawodowym. Jeżeli – hipotetycznie – spośród zdolnych przyszłych humanistów, 10% nie dostanie się na filologię z powodu niezdanej matematyki, to tracimy być może przyszłych tłumaczy, pisarzy czy dyplomatów. Jeśli młody innowator z objawami ADHD rezygnuje z marzeń o informatyce, bo nie potrafił dostatecznie skupić się na czytaniu ze zrozumieniem długiego tekstu maturalnego z polskiego, to być może tracimy start-upowca czy programistę, który mógłby stworzyć przełomowe rozwiązania.” – argumentują autorzy petycji.

Z tego względu – postulują oni usuwanie barier w dostępie do szkolnictwa wyższego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co należy podkreślić – nie oznacza jednak obniżania wymagań merytorycznych, a wyłącznie usuwanie czynników nie merytorycznych, które zaburzają wynik. Egzamin maturalny powinien być skonstruowany w taki sposób, aby każdy uczeń – niezależnie od trudności – miał jak największą szansę rozwinąć swój potencjał i płynnie przejść do dalszych etapów kształcenia. Dostęp do studiów wyższych nie powinien natomiast być ograniczany przez takie czynniki jak dysfunkcja poznawcza czy niepełnosprawność.

Zniesienie lub złagodzenie barier maturalnych dla osób z trudnościami – w ocenie petytorów – może przyczynić się do pełniejszego wykorzystania talentów drzemiących w młodym pokoleniu. Dane z ostatnich dziesięciu lat pokazują bowiem wyraźnie, że uczniowie z dysleksją, dyskalkulią, ADHD, dysgrafią, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ograniczeniami ruchowymi czy innymi specjalnymi potrzebami – mają niższą zdawalność matury niż ich rówieśnicy, pomimo coraz powszechniejszych dostosowań egzaminacyjnych. Jako alternatywę dla obecnej matury – poddają oni również pod rozwagę wprowadzenie w przyszłości matury bardziej spersonalizowanej – pozwalającej zdającym wybierać pomiędzy różnymi formami sprawdzenia wiedzy (tj. testem pisemnym, projektem, ustną obroną czy egzaminem praktycznym), w zależności od preferowanego stylu wykazywania się umiejętnościami. Na chwilę obecną jednak – realnym rozwiązaniem, które już dziś może zapewnić nieodbieranie szansy na kontynuowanie edukacji na uczelniach wyższych uczniom, którzy na to realnie zasługują – jest postulowana zmiana art. 69 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ten sposób – matura przestanie być selekcją negatywną, a stanie się tym, czym być powinna: świętem wiedzy i dojrzałości, równym startem w dorosłe życie dla całej różnorodnej i utalentowanej młodzieży. Polskę nie stać bowiem na utratę talentów na miarę Stephena Hawkinga – podsumowują autorzy petycji.

Obowiązywanie egzaminu maturalnego jako niezbędnego warunku rekrutacji na studia wyższe od lat przedmiotem dyskusji w środowisku edukacyjnym i akademickim

Obowiązywanie egzaminu maturalnego jako niezbędnego warunku rekrutacji na studia wyższe od lat stanowi przedmiot dyskusji w środowisku edukacyjnym i akademickim. Zwolennicy utrzymania obowiązkowej matury argumentują, że stanowi ona obiektywne i jednolite kryterium oceny wiedzy absolwentów szkól średnich, gwarantując pewien minimalny poziom kompetencji wśród kandydatów na studia. Podkreślają także rolę egzaminu dojrzałości w motywowaniu uczniów do nauki podstawowych przymiotów ogólnokształcących. Przeciwnicy obligatoryjnej matury, jako jedynego kryterium dostępu do studiów, podkreślają natomiast jej selekcyjny i ekskluzywny charakter, który nie uwzględnia indywidualnych uzdolnień ani różnorodności talentów młodzieży. Wskazują, że jeden egzamin – zwłaszcza obejmujący tak szeroki zakres materiału – nie powinien decydować o przyszłości młodego człowieka, a czynienie z niego bariery brzegowej – prowadzi do zmarnowania potencjału wielu osób.

Prezydent skierował petycję do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Omawiana petycja, która 6 marca br. trafiła do Kancelarii Prezydenta – w dniu 30 kwietnia br. – została przez niego przekazana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem uzyskania odpowiedzi, czy trwające właśnie egzaminy maturalne w obecnej – obowiązkowej – formule, będą ostatnimi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – należy zatem bacznie śledzić dalszy bieg wydarzeń, o którym zadecyduje resort nauki.

