13 maja 2025 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: czas trwania, arkusz, punktacja

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 150 minut. Na napisanie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego jest o 30 min więcej niż w poprzednich latach. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu:

tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu), tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).

Zaś w drugiej części arkusza znajdować się będą dwie propozycje tematów wypracowań, z których uczeń ma wybrać jeden z nich i napisać tekst nie krótszy niż 200 wyrazów. Jeden z tematów będzie o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze), drugi zaś o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie).

Egzamin ósmoklasisty: punktacja

W I części arkusza uczeń będzie mógł zdobyć 25 pkt., z czego ok. 50 proc. za zadania otwarte. W II części arkusza, czyli za wypracowanie – uczeń będzie mógł zdobyć 20 punktów. Łącznie do zdobycia jest 45 pkt. Za zadania otwarte krótkie będzie można otrzymać od 0 do 4 pkt. W zadaniach otwartych nie będzie oceniana poprawność językowa, ortograficzna oraz interpunkcyjna, chyba że powyższe zostaną uwzględnione w poleceniu. Za zadania zamknięte będzie można otrzymać od 0 do 1 pkt, zaś za zadania otwarte z luką będzie można otrzymać od 0 do 2 pkt. Z czego 1 pkt otrzymać będzie można za odpowiedź częściowo poprawną lub odpowiedź niepełną.