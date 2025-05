Już 13 maja 2025 r. uczniowie klas ósmych w całej Polsce przystąpią do jednego z najważniejszych sprawdzianów w ich dotychczasowej edukacji – egzaminu ósmoklasisty. Jakie lektury warto powtórzyć przed egzaminem?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2025 r. Jakie lektury warto powtórzyć?

W roku 2021 uczniowie klas ósmych podczas egzaminu zmierzyli się z fragmentem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2022 r., podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, na uczniów czekał fragment jednej z lektur obowiązkowych – „Zemsty” Aleksandra Fredry. Podczas egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. pojawił się fragment jednej z lektur obowiązkowych – "Balladyny" autorstwa Juliusza Słowackiego. Zaś podczas egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. uczniowie zmierzyli się z fragmentem „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

W związku z powyższym, warto przypomnieć sobie w pierwszej kolejności te lektury, których już dawno nie było. Są to:

Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym treny VII, VIII

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

Należy jednak pamiętać o tym, że Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) co roku publikuje dokładny wykaz lektur, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty. Znajduje się on w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Listę lektur obowiązkowych można znaleźć tu: Lektury obowiązkowe - egzamin ósmoklasisty 2025