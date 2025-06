Nie tylko nauczyciele w przedszkolach? MEN proponuje zmiany

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który w poniedziałek trafił do konsultacji, zakłada, że w określonych przypadkach przedszkola będą mogły – za zgodą kuratora oświaty – zatrudnić do pracy z dziećmi osoby nieposiadające kwalifikacji nauczycielskich

Nauczanie w przedszkolu - stan obecny

Obecnie w publicznym przedszkolu można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem wyłącznie do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, a nie do zajęć wychowania przedszkolnego, w trakcie których jest realizowana podstawa programowa.

Zgodnie z projektowaną zmianą w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, osoba niebędąca nauczycielem będzie mogła być zatrudnienia w przedszkolu publicznym do prowadzenia wszystkich zajęć z dziećmi, nie tylko rozwijających zainteresowania. Przygotowanie takiej osoby będzie musiało być uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Proponowana zmiana dotyczy przedszkoli publicznych, ale będzie miała zastosowanie również do przedszkoli niepublicznych.

Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej - według stanu na dzień 22 kwietnia 2025 r. - w przedszkolach publicznych i niepublicznych jest zatrudnionych 138 743 nauczycieli, z czego 92 136 osób to nauczyciele wychowania przedszkolnego; pozostali to nauczyciele specjaliści, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nauczyciele języka obcego. W tym samym czasie przedszkola wykazywały 977 wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: 413 ofert na rok szkolny 2024/2025 i 564 oferty na rok szkolny 2025/2026.

Proponowane zmiany

"Projektowane rozwiązanie pozwoli – w przypadku braku nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje – zatrudnić osobę, która nie jest nauczycielem, ale ma kompetencje do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zmiana przepisów umożliwi dyrektorowi przedszkola prowadzenie skutecznej polityki kadrowej i podejmowanie racjonalnych decyzji odpowiednich do potrzeb kadrowych przedszkola. Jednocześnie obowiązek uzyskania zgody kuratora oświaty będzie gwarancją, że osoba niebędąca nauczycielem będzie spełniała niezbędne warunki do prowadzenia zajęć w przedszkolu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zaznaczono w nim, że proponowana zmiana ujednolici zasady zatrudniania w przedszkolach osób niebędących nauczycielami z zasadami obowiązującymi w szkołach. Obecnie w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, jeśli jej przygotowanie uznane jest przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Projektowana nowelizacja ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.